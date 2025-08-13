  1. Inicio
Convocatoria para juego de tiktokers Honduras-El Salvador: un funcionario pide ser llamado

Un funcionario del gobierno de Xiomara Castro pidió ser llamado y dijo: "Me encantaría jugar, estar a la par de Supremo para halarle las marcas y que meta gol”

  • 13 de agosto de 2025 a las 11:23
1 de 18

Este 22 de agosto se jugará el partido de vuelta entre los tiktokers de Honduras y El Salvador. Estos son los convocados por Supremo y hasta un funcionario del gobierno de Xiomara Castro pidió ser llamado

 Foto: Cortesía redes
2 de 18

Honduras perdió 3-2 el partido de ida en el estadio Las Delicias de Santa Tecla. Este viernes 22 de agosto a las 6:00 PM se disputará el cotejo de vuelta en el Morazán de San Pedro Sula.

Foto: Cortesía redes
3 de 18

¿Quiénes son los convocados por parte de Supremo? Repasamos el listado de los tiktokers de Honduras.

Foto: Cortesía redes
4 de 18

Supremo es el organizador y el capitán de la selección de tiktokers de Honduras, viste el dorsal 7.

Foto: Cortesía redes
5 de 18

Davis Flow, quien vive en Estados Unidos, es otro de los llamados. Usa el dorsal 9 y anotó un golazo en el partido de ida.

Foto: Cortesía redes
6 de 18

De cara al partido de vuelta habrá pequeños cambios en cuanto al listado de Honduras. En la ida hubo quejas porque los salvadoreños utilizaron a tres exjugadores profesionales.

Foto: Cortesía redes
7 de 18

"Caracolito" también estará presente. En el juego de ida inició de titular.

Foto: Cortesía redes
8 de 18

"Stenfort", un creador de contenido de la costa norte, seguirá en el listado de los convocados.

Foto: Cortesía redes
9 de 18

Fancony de "Los Hijos de Morazán", famoso podcast de San Pedro Sula, ha sido convocado nuevamente.

Foto: Cortesía redes
10 de 18

Siempre de "Los Hijos de Morazán" estará Carlos Zúniga.

Foto: Cortesía redes
11 de 18

Otro integrante de "Los Hijos de Morazán" que ha dicho presente es JD, quien es el moderador y la cabeza del famoso podcast.

Foto: Cortesía redes
12 de 18

Finalmente de "Los Hijos de Morazán" estará DJ Chaval, encargado del tema de producción en el podcast.

Foto: Cortesía redes
13 de 18

Shin Fujiyama y "La More" estarán el 22 de agosto, este último como el portero del equipo de Honduras que ahora será dirigido por Eduardo Maldonado.

Foto: Cortesía redes
14 de 18

Chauder Morazán se une al listado de los convocados, joven que es bastante reconocido en el país.

Foto: Cortesía redes
15 de 18

Desde Estados Unidos también vendrá Brayan Domínguez (derecha). Él fue uno de los defensas en el partido de ida.

Foto: Cortesía redes
16 de 18

Julio César "Rambo" de León estaría el 22 de agosto ya que disputó unos minutos en el cotejo de ida en Santa Tecla.

Foto: Cortesía redes
17 de 18

Ha surgido el rumor que Supremo invitará a Carlo Costly ya que también ha incursionado como creador de contenido. Costly dijo en las últimas horas que no ha recibido invitación, sin embargo, no descarta estar si lo contactan.

Foto: Cortesía redes
18 de 18

Pedro Joaquín Amador, quien es funcionario del gobierno al fungir como asistente presidencial de Presos Políticos y Sociales, pidió ser convocado. "Estaba mirando el reglamento y dice que no pueden jugar futbolistas profesionales. Me encantaría jugar, estar a la par de Supremo para halarle las marcas y que meta gol”, dijo a Vip Deportes.

Foto: Cortesía redes
