UNAH lanza certificados universitarios como nueva oferta educativa no formal

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentó su nueva oferta educativa no formal, que permitirá a los estudiantes obtener certificados universitarios en diversas áreas deconocimiento y fortaleciendo sus competencias.

  • 13 de agosto de 2025 a las 11:54
El Heraldo Videos