Héctor Zelaya dice que a Nasralla lo engañan al hacerle creer que ganará las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya, expresó que al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, lo engañan al fomentar la creencia de que él será el ganador de las elecciones generales. "El engaño que le están haciendo a Salvador Nasralla le está perjudicando a Honduras, la está perjudicando a la campaña electoral que está llevando Honduras", declaró Zelaya.

Ejemplificó el caso de los antiguos candidatos presidenciales liberales Mauricio Villeda (2013), Luis Zelaya (2017) y Yani Rosenthal (2021). "Lo mismo están haciendo con Salvador Nasralla, engañándolo que va a ganar y ahí anda diciendo un montón de barrabasadas alrededor de todo el país", agregó. Desde su perspectiva, estas supuestas ilusiones están provocando fisuras a lo interno del Partido Liberal. Y es que Nasralla en reiteradas ocasiones asegura que ganará los comicios del 30 de noviembre, afirmando que a su favor tiene a dos personas decididas en darle el voto.