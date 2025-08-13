  1. Inicio
Gusano barrenador afecta principalmente a habitantes de grandes ciudades

El gusano barrenador, que suele atacar a animales en zonas ganaderas, también afecta a humanos en las ciudades más pobladas, siendo las personas mayores de 50 años las más vulnerables.

  • 13 de agosto de 2025 a las 10:53
El Heraldo Videos