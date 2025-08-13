  1. Inicio
Alberth Elis se va de Olimpia y viajó para fichar por equipo en Europa: Así fue captado

Elis es baja en Olimpia y se convertirá en legionarios en las próximas horas; así fue su salida desde el Aeropuerto Internacional Palmerola

  • 13 de agosto de 2025 a las 13:12
1 de 17

Alberth Josué Elis, delantero hondureño, se convertirá nuevamente en legionario y este día viajó hacia Portugal para firmar con su nuevo equipo. Aquí te lo contamos.

 Fotos: Alex Pérez / EL HERALDO.
2 de 17

Alberth Elis llegó este miércoles en horas del mediodía al Aeropuerto Internacional Palmerola.
3 de 17

La Panterita sorprendió el pasado fin de semana y tras el partido en que Olimpia empató 2-2 ante Juticalpa FC confesó que ya no sería jugador de los Albos.
4 de 17

El atacante de 29 años se va de Olimpia y tendrá una nueva aventura en el fútbol internacional.

5 de 17

Elis jugará en Portugal tras haber sufrido una grave lesión de cráneo que lo mantuvo por más de un año fuera de los terrenos de juego.

6 de 17

La Panterita ha vuelto ha resurgir y ahora se ha recuperado totalmente de aquella lesión en su cabeza que sufrió el 24 de febrero del 2024.
7 de 17

EL HERALDO conoció que Elis tiene todo arreglado para fichar por un equipo de la primera división en Portugal, país que conoce a la perfección ya que anteriormente formó parte del Boavista.
8 de 17

En su llegada a Palmerola se hizo acompañar de sus padres, quienes han sido pieza clave en su proceso futbolístico.
9 de 17

Así se despidió de otro amigo que lo acompañaba previo a partir hacia el país luso.

10 de 17

Su padre no se quedó atrás y le expresó sus mejores deseos en su nuevo equipo.

11 de 17

La presencia de Elis en el aeropuerto causó furor y varios aficionados quisieron tomarse fotos con él.

12 de 17

La Panterita no dudó en complacer a todo el que se le acercaba.

13 de 17

Nuestro periodista Carlos Castellanos realizó una fenomenal cobertura previo a la salida de Elis rumbo a Portugal.

14 de 17

El delantero catracho tuvo un gran arranque de torneo con Olimpia y ya llevaba 3 goles en este Apertura 2025 de Liga Nacional.

15 de 17

El regreso de Elis a Europa tiene contento a todos los hondureños ya que será opción en el ataque de la Selección Nacional en la Eliminatoria Mundialista.

16 de 17

Alberth compartió con Jorge Salomón, presidente de la FFH, previo a abordar su avión en Palmerola.
17 de 17

La salida de Elis significa la tercera baja de peso para Olimpia en esta temporada 2025.

