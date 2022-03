El mensaje de Motagua a “Nene” Obando tras dos derrotas al hilo en tres partidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cambio de técnico en Motagua era para un nuevo respiro que conllevara un mejor rendimiento en el plantel, para ello nominaron al “Nene” Obando, quien es un conocido de la casa, pero los resultados no lo han favorecido.



Diego Vázquez fue despedido del Ciclón por no mostrar casta internacional y no gravitar con autoridad en el fútbol hondureño, al rescate llegó Obando, quien acumula dos derrotas en tres partidos.



VEA: El Mócano de Francia también está interesado en fichar a Alberth Elis



Desde su llegada al banquillo de las Águilas, Obando ganó 2-1 a Marathón, perdió 1-2 ante Real Sociedad y Real España lo vino a aniquilar en casa con un 2-0.



Ante la situación, el mandamás ya puso su cargo a disposición de los directivos.



”Si me toca salir, voy a salir así como entré. Lamentando que hemos hecho partidos no tan buenos, ganamos un clásico (Marathón 2-1) y perdimos en Tocoa. No tengo problemas, si tengo que hacerme a un lado lo hago, quien manda es la directiva. Es el inicio de mi carrera, vamos a tratar por seguir mejorando, no me daré por vencido”, dijo Obando.



ADEMÁS: Manuel Keosseián sería el sustituto, ante presunta salida, de “Tato” García en Marathón



Por su parte, en la página oficial de Motagua se estampó un claro mensaje: “La misión es levantarnos y seguir volando alto”.



”Unidos por el Motagua”, dice la corta publicación. Este elenco está en cuarto lugar con 15 puntos de la tabla de posiciones de la Liga Nacional.

DE INTERÉS: ¡Sorpresa! Messi estaría cerca de volver al Barcelona; ya hay comunicaciones