La millonaria cifra con la que blindó Olimpia al jugador Jorge Álvarez

El Olimpia deja claro que no quiere dejar ir a su 'cerebro' y ha blindado a Jorge Álvarez luego del interés del Alajuelense

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 15:58
Jorge Álvarez es pieza clave en el Olimpia y de la selección de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Deportiva Alajuelense vive una luna de miel tras coronarse tricampeón de Centroamérica y alcanzar su copa 31, pero su intención de pescar talento en Honduras se topó con un muro.

Los manudos pusieron sus ojos en el cerebro del Olimpia, Jorge Álvarez, para reforzar el mediocampo, pero la respuesta desde Tegucigalpa fue clara y contundente.

En Olimpia no están dispuestos a negociar bajo las condiciones habituales del mercado tico. La directiva merengue cerró de inmediato la puerta a cualquier tipo de préstamo, manteniendo una política firme que ya ha aplicado en el pasado con otras de sus principales figuras.

Y es que un reporte en las últimas horas terminó por derrumbar las ilusiones de la afición rojinegra. El club albo ha tasado a su mediocampista estelar en una cifra que rompe los esquemas del fútbol centroamericano y eleva considerablemente la barrera de salida.

Se trata de más de 13 millones de lempiras por la ficha del jugador, un monto poco común en transferencias entre clubes de la región. El mensaje desde la cúpula blanca es inequívoco: Jorge Álvarez no saldrá cedido. La dirigencia no quiere repetir errores del pasado ni debilitar su plantel sin una compensación económica significativa que justifique la operación.

Bajo este panorama, la llegada del «Mago» al fútbol de Costa Rica luce prácticamente imposible, salvo que Alajuelense esté dispuesto a romper la alcancía.

