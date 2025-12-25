¡Por no tener DT! Honduras ya no jugaría amistoso ante Argentina

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Argentina tenía previsto disputar un amistoso frente a Honduras como parte de su preparación rumbo al Mundial United 2026, certamen en el que buscará defender el título de campeona del mundo, pero todo podría cambiar.

Y es que la falta de definición del nuevo director técnico de la Bicolor ha generado dudas y podría provocar un cambio de planes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La salida de Reinaldo Rueda y la ausencia de un nuevo seleccionador han llevado a los campeones del mundo a analizar otras opciones para sus próximos compromisos internacionales. Es decir, el encuentro ante Honduras corre serio riesgo de no disputarse.

Según reveló el periodista Gastón Edul, una de las voces más cercanas a la actualidad de la Albiceleste, Argentina ya evalúa alternativas dentro de la misma federación de Concacaf y la Bicolor ya no sería tomada en cuenta, según lo que expresó.

Durante una transmisión en streaming junto al influencer Davoo Xeneize, el comunicador fue claro sobre la situación: “El amistoso que se iba a jugar ahora se disputará en marzo y todavía están definiendo el estadio”.

En esa línea, Edul agregó que tomó fuerza la posibilidad de enfrentar a El Salvador en un amistoso a disputarse entre los meses de marzo y junio. Además, explicó que la idea de la AFA es medirse ante dos selecciones de la Concacaf, siendo México —uno de los anfitriones del Mundial 2026— la otra alternativa que se maneja.

“Argentina jugará dos amistosos, uno contra México y otro contra El Salvador”, expresó Gastón Edul, descartando a Honduras, y la selección que ocuparía ese lugar serían los cuscatlecos, una similar a la Selección Nacional, pero con un técnico ya definido, Hernán ‘Bolillo’ Gómez.

Por el momento, la AFA no ha oficializado el calendario de partidos de la Selección Argentina previo a la Copa del Mundo del próximo año, aunque las conversaciones internas avanzan mientras se define el panorama.

Cabe mencionar que el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, confirmó que el nuevo entrenador de la selección nacional sería anunciado en enero. El dirigente señaló que manejan una lista de alrededor de 25 candidatos, sin dar mayores detalles.