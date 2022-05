Tenis de mesa: ¿Cómo se encuentra hoy en día este deporte en Honduras?

“Varias federaciones estábamos con incertidumbre con las nuevas autoridades que se están formando. Sin embargo pudimos percibir que la Conapid, la Condepah, la Comisión Nacional de Deportes le están prestando mucha atención a la selección mayor. Los vemos con mucho interés. La reunión con Mario Moncada...Él fue sincero... Pero creo que esta vez sí se va a dar lo que se está prometiendo, y no como otras veces que se hablaba y sabíamos que no iba a pasar nada”, manifestó el presidente de la Federación Nacional de Tenis de Mesa, Leonel Godoy.

”Tengo como doce años de jugar Tenis de Mesa. Me da risa cada vez que me acuerdo porque yo no empecé voluntariamente en el deporte. Soy la mayor de tres hermanas, y por la segunda, la de en medio... Ella empezó a jugar. Nuestros papás siempre nos inculcaron a practicar deporte, y además esa vez no estaba haciendo nada en la casa (entre risas). Y creo que es la mejor decisión que ella ha hecho, porque me enamoré de esto desde la primera vez”, expresó la tenista Raquel Discua, quien además posee una licenciatura en Psicología.