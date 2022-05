Héctor Vargas tras ser goleados ante Vida: ‘Nos hace bien un baño de humildad’

¿Qué explicación da a la derrota?

“A nadie le gusta perder, pero si elegiamos un partido era este cuando estabamos clasificados. Sinceramente, no hicimos las cosas bien. Buscamos las situaciones de gol para generar, nos llegaron cuatro veces y nos convirtieron las cuatro veces; a lo mejor una más que sacó Buba (López). El resto fue esa clase de noche que a lo mejor intentas... Pipo López fue figura con las pelotas que sacó, las que le tapó a (Omar) Rosas fue impresionante.

Creo que nos hace bien un baño de humildad ante un campeonato diferente que se viene, es otro torneo. Terminamos primero en las vueltas, esto está segura, ahora hay que prepararse para la semifinal.

Si bien, la imagen que dejamos no fue la mejor, nos hace bien que este baño de humildad nos sirva para encarar la semifinal y final de otra manera”.¿Cómo hacer para que el equipo no se caiga?

“No, no, no se me va a caer, estoy seguro. Simplemente, el esfuerzo que se ha hecho para llegar al lugar que estamos fue inmensamente grande. En dos meses y algo se logró cosas increíbles, sabíamos que el equipo en un algún momento se iba a resentir, por eso fueron los cambios también para ver en qué calidad están para las semifinales.

Creo que nos va a servir, seguimos con la misma ilusión. Este partido no nos hará pensar que no podemos ser campeones. Si elegiamos perder un partido era este porque no jugabamos sólo tres puntos más, podía haber sido récord en el club, pero en otra parte no nos daba otra ventaja. Ni el haber ganado 5-0 nos daría la garantía de ser campeón, ni perder 4-1 da garantía que andarás mal, el que viene es otro campeonato y hay que preparse para eso”.¿Qué les faltó?

“Nos faltó contundencia, la primera jugada de gol la tuvimos con Yeison (Mejía) que tuvo dos opciones para convertir y no pudo. Después tuvo un mano a mano Lacayo y luego Rosas que se las sacó Pipo. Tuvimos varias opciones de gol, nosotros no convertimos y ellos sí”.