Diego Cerrato, periodista deportivo que se forma en Barcelona: “Es una experiencia que se la recomiendo a cualquiera”

BARCELONA, ESPAÑA.- Graduado del Instituto Liceo Franco Hondureño de Tegucigalpa, Diego Cerrato nos cuenta cómo comenzó su amor al fútbol, al periodismo y su decisión de culminar sus estudios superiores en el extranjero. ¿Desde pequeño le gusta el fútbol? Te diré que el fútbol me empezó a gustar tarde. Con el fervor de que la selección iba a Sudáfrica, al mundial, fue que inició ese gusto. Recuerdo que influyó también el álbum Panini, que lo coleccionaba porque mis compañeros lo hacían. Pero lo que diría hizo clic por ese amor fue ver todo ese mundial, y sobre todo el éxito de la selección española de fútbol. Me enamoré podría decirse. ¿Y su pasión por el periodismo? Fue por un programa llamado Informe Robinson. Quien lo conduce es Michael Robinson, un periodista que estuvo en la SER, en Canal Plus, que ahora es Movistar. Él hizo un lindo un especial para el mundial de toda la trayectoria de la selección ( española) para poder ganarlo. Y el periodismo que el hacía me gustó tanto que yo pensé : 'Esto es lo que quiero hacer'. ¿Tenía otro sueño aparte del periodismo? Ser guionista de cine. Me gustan bastantes las películas. Incluso dije un día que quería ser guionista de alguna película de Quentin Tarantino, pero sé que es un sueño imposible. ¿En cuál colegio estudió? En el Liceo Franco Hondureño. Tengo que mencionar que los hijos de Copán Álvarez estuvieron ahí. Y creo que ese factor también influyó en mi decisión de ser periodista, pues él es uno de los más grandes del país. Me da risa porque las madres de familia hacían fila para ir a saludarlo (entre risas). Y yo le decía a mi papá que quería ser como él. Él es de hecho mi referencia en el periodismo deportivo. ¿En qué Universidad estudió? Estudié en Unitec Comunicación Audiovisual. Logré graduarme. Sobre el porqué Unitec y no la. UNAH, que es donde está la carrera como tal de periodismo, fue porque me recomendaron que el equipo de Unitec era un poco mejor. Al final me decidí por lo que ya dije y no me arrepiento. ¿Cuándo decidió que quería seguir estudiando, esta vez fuera del país? Hay tres profesores que me marcaron. El Licenciado Berlioz, el Licenciado Molina y el Licenciado Mauricio Pineda. Lo que tiene en común ellos tres, es que estudiaron afuera. Ya sea su licenciatura o maestría, la estudiaron en el extranjero. Me explicaron como eso te pone en un alto nivel. Hace que tu currículo sea más atractivo. Yo ya tenía en mente irme un año aunque sea, y fue cuando el Lic. Berlioz me dijo que había que escoger bien la Universidad. ¿Por qué escogió la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona? Yo comencé a buscar maestrías en periodismo deportivo, y descubrí que no hay muchos programas. Así que lo que hice fue consultar rankings académicos... Y uno filtra por país la posición de las universidades. Fue así como vi que la Pompeu Fabra estaba entre las mejores diez. Ahora es la quinto mejor. Y al ser la que mejor programa ofrecía, la escogí.

¿Era la única que ofrecía dicho programa? No, habían otras. Pero la mejor posicionada era la Pompeu. Además se decía que tenía una de las mejores facultades de periodismo y dije: 'Esta tiene que ser'. ¿Cómo es el proceso de admisión? Pues como yo no tenía mi título todavía, lo que tenía que hacer, lo primero era: mandar una captura de pantalla de las clases que ya pasaste y con cuánto las pasaste. Le tomé foto. Luego te piden hacer un cuestionario, que no es de preguntas correctas o incorrectas, sino para conocer más de tu personalidad. Un video o una carta de motivación. Yo usé el video porque me dijeron que para este tipo de carreras era más creativo e hice un pequeño video sobre mí. ¿Cuánto se tardó el proceso? Me acuerdo haber metido los papeles a finales de diciembre de 2020, y para el 12 de enero de 2021 ya estaba admitido. Estaba muy contento, y no podía esperar para irme. Me fui en septiembre de ese año. ¿Qué tal es el ambiente en Barcelona, cómo lo ha sentido hasta ahora? Es increíble. El catalán es muy servicial, muy amable, igual que el sevillano. Con esto no quiero decir que los demás no lo sean, pero a lo mejor son un poco más fríos o distantes. Pero la verdad... No tengo nada de quejas. Es muy hermoso Barcelona. Y otro incentivo claramente es el Camp Nou y el club. Y yo como fan blaugrana... Ya te imaginás. Es lo mejor. ¿Cómo es el nivel académico, qué tal son los docentes? Son muy atentos. Son personas que se preocupan por tu aprendizaje. Y hay que decir que, la forma en la que se ve la cultura de los deportes, la historia, lo que generan, es incomparable. Yo solo soy fútbol, pero saber de la pelea de George Foreman y Muhammad Ali de 1974, y entender el contexto socio-político que esto traía detrás, es sorprendente. Sobre el nivel podría decir que sí es muy alto, porque allá sí existe un programa de periodismo deportivo, cosa que aquí no. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer a grandes personalidades del periodismo español? La universidad ha logrado que nos lleguen a dar charlas grandes periodistas como: Santiago Segurola, quien trabajó en diario El País y Marca; Xavier García Luque de La Vanguardia; Ramón Besa, quien escribió el libro de Andrés Iniesta. Así como periodistas reconocidos de la cadena ESPN como Rodrigo Faez y Moisés Llorens.