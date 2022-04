Osman Chávez tras descenso del Platense: “Liga Nacional aplica la ley a conveniencia, los directivos deberían descender”

“Aquí hay cuota de responsabilidad de todas partes, tanto en la junta directiva del equipo, ellos son los mayores responsables, por la forma en como manejaron al equipo en las últimas temporadas sabiendo que estaban en desventaja, no se reforzaron como tenían que hacerlo siempre con el pretexto de que no habían fondos”, detalló.

Por otra parte, Chávez también apuntó contra los directivos de la Liga Nacional, señalando que la competición aplica la ley a su conveniencia y que los directivos de este ente también deberían de descender.

“Platense fue descendido injustamente porque la dirigencia de la liga aplica la ley a conveniencia, suspenden estadios, jugadores y técnicos cuando hay macaneos en base al reglamento, no me explico cómo carajos no la aplican cuando equipos se inscriben en una forma tardía o no cumplen en base a FIFA los reglamentos”, argumentó.

“Así como descendió el Platense así deberían descender directivos administrativamente y darles espacio a personas que si tengan una visión en pro a la mejora del fútbol nacional”, agregó.

Para culminar, Osman Chávez no ocultó su deseo de formar parte de la directiva del Tiburón en algún momento e hizo un llamado a los directivos de la llamada vieja guardia a que tomen las riendas del club que sufrió su tercer descenso a la segunda división.

