Ex jugador de Motagua se filtra en exclusiva celebración del Olimpia por el título 40

Los directivos, cuerpo técnico y jugadores dijeron presente a la celebración luego de conquistar la copa 40 en el fútbol hondureño, la sorpresa fue ver a ex del Motagua

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 14:11
 Fotos: Mauricio Ayala
El técnico uruguayo Eduardo Espinel y el mandamás, Rafael Villeda no podían faltar a esta celebración, figuras principales del Olimpia.
Sebastian Pastor, Eduardo Espinel y Rafael Villeda posando junto a familiares en la celebración por la conquista de la Copa 40 en el fútbol hondureño
Algunos aficionados se encontraban en el lugar donde llegaron los directivos, cuerpo técnico y jugadores a festejar por el bicampeonato.
No importó que fuera la medianoche, todo por celebrar el título 40 del Olimpia.
La alegría no puede faltar pese a estar lleno de muchas copas en el fútbol hondureño.
Noel Valladares, ex portero del Olimpia se unió a la celebración de la institución blanca.
José Mario Pinto fue uno de los más buscado, no es para menos, anotó el gol del triunfo para ganar la copa 40.
Kevin Álvarez, ex jugador del Motagua y actualmente se encuentra sin equipo, fue visto en el mismo lugar donde festajaba el Olimpia, hay que recordar que también jugó para los blancos.
Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional de Honduras, también estuvo en la cena de la celebración.
