Olimpia: Fichajes del 'león', bajas confirmadas y los que llegarían al equipo de Espinel

El Olimpia se coronó campeón del torneo Apertura 2025, logrando el bicampeonato y consiguiendo la copa 40 en su historia en el fútbol hondureño
Emanuel Hernández: El defensor uruguayo ha renovado su contrato con el viejo león y se queda al menos un año más.
Michaell Chirinos: El habilidoso atacante es de los otros que llegó a un acuerdo con el Olimpia para renovar su contrato.
Yustin Arboleda: El delantero colombiano reveló que le llegó una oferta de otro club, mejor que la del Olimpia, pero decidió quedarse con los leones por su familia.
Eduardo Espinel: No solo en la lista de jugadores, también el DT fue renovado en el Olimpia, mismo que había puesto la renuncia luego de ser goleados por Génesis.
José Mario Pinto: El MVP del torneo Apertura, mismo que anotó el gol del triunfo para que Olimpia lograra su título 40 en el fútbol hondureño, podría marcharse al extranjero.
Jorge Álvarez: Jugador clave en el equema de Espinel, anteriormente con Troglio, no hay duda de su calidad, por lo que se menciona que el Alajuelense está interesado en llevárselo.
Agustín Mulet: Cerró con buenos números el torneo con el Olimpia, siendo titular, ahora solo le restan seis meses de contrato y los 'leones' buscan renovarlo.
Elison Rivas: Es otro de los futbolistas que solo le restan seis meses de contrato con el Olimpia.
Jerry Bengtson: El histórico goleador del fútbol hondureño es otro que solo le restan seis meses de contrato con el viejo león.
Carlos "Mango" Sánchez: El defensor izquierdo terminó siendo titular con el equipo de Espinel, pero no es de la confianza del uruguayo y podría salir o le llegaría competencia en el área.
Josman Figueroa y Edwin Solani no gozaron de la confianza de Espinel y podrían salir del conjunto blanco.
Andrés Salazar: El portero colombiano no ha podido ganarle el duelo a Edrick Menjívar, ha sido suplente y eso le podría costar que salga a otro equipo.
Kevin López: En medio del tonroe Apertura el volante salió del equipo Olimpia luego de un problema interno y es de las bajas del club.
José García: Se cansó de no tener la confianza de Espinel en el Olimpia y se puso en rebeldía para que luego fue rescindido su contrato.
Marcos Montiel: El volante uruguayo finalizó su contrato con el Olimpia, no renovó y se marcha al Mushuc Runa Sporting Club de la primera división de Ecuador.
Dereck Moncada: El juvenil delantero terminó su contrato con el Olimpia y ahora se marcha al Internacional Bogotá de Colombia, cedido por el Necaxa de México.
José Raúl García: Terminó su contrato a préstamo en los Lobos de la UPNFM y regresa a las filas del Olimpia.
Félix García: Otro jugador que se le venció su contrato a préstamo con los Lobos de la UPNFM y regresa al Olimpia.
Moisés Rodríguez: El jugador no seguirá en el Génesis de la Policía Nacional y regresa al Olimpia.
Onán Rodríguez: No ha renovado con el Real España y el Olimpia se lo quiere llevar a sus filas.
Carlos "Chuy" Pérez: Su buen papel con el Platense ha despertado interés en el Olimpia, pero para ello tiene que arreglar con el Honduras Progreso, club dueño de su ficha.
Erick Puerto: El goleador del Platense y la sensación en el torneo Apertura ha despetado interés en el Olimpia, un delantero que quieren muchos equipos.