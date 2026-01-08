Daniel Aparicio convocado a la selección de Panamá: Real España sonríe de cara a Mundial 2026

Ciudad de Panamá, Panamá.- La selección de Panamá dio a conocer este jueves parte de su convocatoria de futbolistas para afrontar dos importantes partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Thomas Christiansen enfrentará a Bolivia el 18 de enero y a México el 22 de enero, ambos encuentros programados en el Estadio Rommel Fernández. Estos duelos servirán para evaluar el nivel competitivo de los jugadores y conocer la base del plantel mundialista.

La principal sorpresa de la lista es la inclusión del defensor Daniel Aparicio, jugador del Real España de Honduras, quien se ha consolidado como una de las piezas clave en el esquema del técnico Jeaustin Campos y como uno de los futbolistas extranjeros más destacados de la Liga Nacional de Honduras. Además de Aparicio, también fueron convocados otros legionarios panameños como Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Jovani Welch (Monagas SC), Kadir Barría (Botafogo), Richard Peralta (Monagas SC) y John Gun (New England Revolution).



En caso de que Daniel Aparicio logre integrar la lista definitiva de Panamá para el Mundial 2026, Real España recibiría una compensación económica aproximada de 150 mil dólares, equivalente a cerca de 3.9 millones de lempiras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.