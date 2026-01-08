Motagua confirma nuevo fichaje para el torneo Clausura 2026: Es un reconocido extranjero

Tegucigalpa, Honduras.- Tal como adelantó EL HERALDO en exclusiva, el Fútbol Club Motagua hizo oficial la incorporación de un nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026, fortaleciendo su plantel con experiencia internacional. A través de un comunicado, el conjunto azul anunció la llegada del futbolista brasileño Romario Luiz da Silva , quien se suma como extremo izquierdo para afrontar los próximos retos a nivel nacional e internacional.

Romario da Silva, de 35 años, llega procedente del Xelajú de Guatemala, club en el que tuvo una destacada participación y llamó la atención del cuerpo técnico motagüense. Su rendimiento en el fútbol chapín fue clave para que la directiva apostara por su fichaje, confiando en que su recorrido y calidad aporten variantes ofensivas al equipo capitalino.

El atacante brasileño cuenta con una trayectoria amplia en distintos clubes del continente y Europa. Además de su paso por Xelajú, militó en el Aurora de Guatemala y tuvo experiencia en el Red Bull Juniors Salzburg de Austria, entre otras instituciones, lo que respalda su perfil como un jugador curtido en diferentes contextos competitivos.