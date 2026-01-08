Alenis Vargas deja el SJK Seinäjoki de Finlandia y se marcha al fútbol de Turquía

Se trata del futbolista hondureño Alenis Vargas , quien será nuevo jugador del Manisa FK, club de la Segunda División de Turquía, en una operación que se concretó durante el mercado invernal para lo que resta de la temporada 2025-26.

San Pedro Sula, Honduras .- La legión hondureña se sigue moviendo en el mercado de fichajes y ahora uno de los legionarios catrachos ha decidido cambiar de equipo a mitad de temporada para pasar a una liga mejor rankeada, a pesar de que no competirá en la máxima categoría del país.

Actualmente, el hondureño se encuentra en Turquía junto a su agente, donde únicamente resta la firma del contrato para que sea anunciado de forma oficial por el equipo, ya que todo está acordado entre el jugador, su agente y el club.

El extremo catracho de 22 años venía trabajando en la rescisión de su contrato con el SJK Seinäjoki, club con el que aún le quedaban seis meses, situación que finalmente logró destrabar para dar el salto al fútbol turco.

Alenis Vargas anotó 5 goles y sumó 5 asistencias en la primera división de Finlandia, club donde debutó el pasado 5 de abril de 2025 y al finalizar la temporada decidió salir para emprender una nueva experiencia en el Viejo Continente.

Esta será la tercera camiseta en el extranjero para el habilidoso atacante hondureño. Su carrera internacional inició en la MLS con el Sporting Kansas City, luego continuó en Europa con el SJK Seinäjoki de la Primera División de Finlandia, y ahora suma una nueva experiencia en el fútbol turco con el Manisa FK.

Cabe mencionar que Alenis Vargas también tuvo un paso por el Cartaginés de Costa Rica, club con el que no logró debutar en partido oficial; sin embargo, fue desde esa institución donde salió con rumbo a la Major League Soccer, primera división de Estados Unidos.