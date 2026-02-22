Secretaría de Salud niega cierre de clínicas oftalmológicas y asegura continuidad

En un comunicado oficial fechado el 21 de febrero de 2026, la Sesal afirmó que “es falso que se estén cerrando las clínicas oftalmológicas en diversos puntos del país”, como ha circulado recientemente.

La aclaración surge luego de que en los últimos días se generara incertidumbre en torno al futuro de los centros oftalmológicos que operan en distintas zonas del país, creados bajo un convenio tripartito entre la Secretaría de Salud (Sesal), el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).

Tegucigalpa, Honduras.- Tras versiones que circularon en redes sociales y algunos espacios informativos sobre el supuesto cierre de clínicas oftalmológicas , la Secretaría de Salud aclaró que los establecimientos no serán clausurados y que se trabaja en un proceso de transición para garantizar la continuidad del servicio.

La institución explicó que los convenios suscritos entre las partes ya contemplaban mecanismos y disposiciones para su finalización, y que actualmente se desarrollan las acciones correspondientes para asegurar que los servicios oftalmológicos continúen prestándose a la población.

Además, detalló que se trabaja de forma coordinada con las autoridades de Injupemp en un proceso de transición ordenado que permita mantener una atención oportuna, segura y de calidad.

El viceministro de Salud, Eduardo Midense, fue enfático al descartar cualquier cierre.“En ningún momento se van a cerrar estas clínicas oftalmológicas”, reiteró, subrayando que se trata de establecimientos que pertenecen a la Secretaría de Salud y que cuentan con código de registro único de prestadores de servicios.

Según explicó, los centros disponen de personal bajo nombramiento, acuerdos y contratos vigentes con la Sesal, así como equipo adquirido en conjunto con Injupemp e Inprema.



“En ningún momento este servicio se va a detener. Todo lo contrario, estamos buscando todos los mecanismos para mejorar este servicio y mejorar el acceso”, sostuvo.

Midense también abordó el tema de la contratación de médicos extranjeros, señalando que no se trata de una decisión unilateral de la Secretaría de Salud.



Indicó que existe un marco normativo que regula el ejercicio profesional a través del Colegio Médico de Honduras y el estatuto del médico empleado.



El funcionario añadió que más que una suspensión, lo que se busca es fortalecer el sistema sanitario y generar oportunidades para distintos perfiles del sector salud, incluyendo médicos, enfermeras profesionales, técnicos en enfermería, instrumentistas y optometristas.

Reconoció que el número de personas vinculadas al convenio supera la cantidad inicialmente contemplada en 2024, ya que no solo se trata de profesionales de la salud, sino también de personal de otras áreas, aunque precisó que ese aspecto trasciende directamente la competencia de la Secretaría.

Mientras tanto, afirmó que la Sesal está implementando los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad del servicio, el acceso a la atención y el respaldo al gremio médico nacional.

En total, son cinco los centros oftalmológicos que operan en el país bajo este esquema, los cuales brindan consultas especializadas, procedimientos y cirugías a pacientes que, en muchos casos, no cuentan con recursos para acceder a atención privada.

