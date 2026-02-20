El lunes se retomará entrega de citas en el Hospital Escuela tras falla en el sistema

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela suspendió este viernes la entrega de citas tras presentar fallas en el sistema informático y en los servidores del centro asistencial. Desde tempranas horas, personas provenientes de distintos puntos del país hicieron fila con la esperanza de obtener un cupo en consulta externa para tratar enfermedades crónicas, recibir seguimiento médico o programar procedimientos. Sin embargo, tras varias horas de espera, muchos fueron informados de que el sistema no estaba funcionando y que no se estaban asignando citas.

Varios de ellos regresaron molestos a sus hogares, pues tendrán que esperar hasta la próxima semana para regresar y solicitar un cupo médico en el primer centro asistencial del país. Entre los afectados había adultos mayores, pacientes con padecimientos renales y otras patologías, así como madres con niños que requieren evaluación especializada. Algunos relataron que viajaron durante la madrugada desde departamentos lejanos, incurriendo en gastos de transporte y alimentación que ahora deberán asumir nuevamente para intentar conseguir una cita la próxima semana. "Vine desde Olancho a las tres de la mañana y ahora me dicen que regrese el lunes. No tengo dinero para estar viajando seguido", lamentó una paciente que buscaba control para una enfermedad crónica. El portavoz del hospital, Miguel Osorio, explicó que la suspensión se debió a un daño en el disco duro del servidor que administra el sistema de citas de consulta externa.