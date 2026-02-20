Justicia de El Salvador dicta prisión preventiva contra el "apóstol Chago"

Tegucigalpa, Honduras.-El hondureño Santiago Zúñiga Cruz, de 59 años, conocido como "El apóstol Chago”, enfrentará un proceso penal con prisión preventiva por el delito de tráfico ilegal de personas, tras la resolución emitida por el Juzgado de Paz de Pasaquina, El Salvador, en audiencia inicial.

En el mismo caso, Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37 años, fue enviada a instrucción formal con detención provisional.

Ambos son señalados por el delito en perjuicio de un adolescente identificado con las iniciales Y. J. G. C., conforme a las normas de protección de menores.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los imputados fueron capturados el pasado 4 de febrero tras una intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la estación fronteriza El Amatillo.

Durante la inspección del vehículo en el que se conducían, las autoridades detectaron que transportaban a un menor de edad.

El reporte policial indica que el adolescente no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras, situación que dio lugar al procedimiento y la posterior judicialización del caso.

Las autoridades señalan que la falta del permiso legal derivó en la captura de los acusados.

Tras valorar los elementos expuestos por la Fiscalía General de la República (FGR), el juzgado resolvió decretar instrucción formal con detención provisional contra ambos procesados mientras avanzan las investigaciones.

El proceso posee reserva total, a solicitud de la Fiscalía de El Salvador.