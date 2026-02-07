“Fue un malentendido”: Habla joven hallado oculto en vehículo junto al apóstol Chago

El hecho, que derivó en la captura de Zúñiga en territorio salvadoreño, se produjo cuando autoridades migratorias descubrieron al joven escondido bajo una sábana en la cajuela del automóvil en el que se transportaban rumbo a San Salvador.

San Salvador, El Salvador.- El joven identificado como “El Chino”, quien fue localizado oculto en el baúl del vehículo del apóstol hondureño Santiago “Chago” Zúñiga, aclaró que su traslado a El Salvador no estuvo relacionado con tráfico ilegal de personas, sino con un viaje para realizar grabaciones.

En declaraciones, el muchacho afirmó que tiene 18 años de edad y que el viaje fue planificado junto a Zúñiga y el creador de contenido, Giovanni Márquez, con el objetivo de generar videos para redes sociales.

Según explicó, el inconveniente surgió al llegar al punto fronterizo debido a que no portaba pasaporte ni documento oficial de identidad.

El joven detalló que, aunque ya es mayor de edad, en los registros hondureños aún figura como menor, situación que, sumada a la falta de documentación migratoria y de un permiso firmado por un familiar, impidió que pudiera salir legalmente del país.

Ante la imposibilidad de continuar el trámite migratorio, optaron por intentar seguir el viaje ocultándolo en el baúl del vehículo, decisión que fue detectada durante una inspección realizada por agentes de Migración en territorio salvadoreño.

Tras el hallazgo, las autoridades activaron los protocolos correspondientes al considerar un posible caso de traslado irregular de una persona a través de la frontera, lo que derivó en la detención de Santiago Zúñiga y la apertura de un proceso investigativo.

El joven rechazó que Zúñiga actuara como “coyote” o que el destino final fuera Estados Unidos, reiterando que el traslado tenía como único objetivo llegar a San Salvador para grabar contenido. También aseguró que las imágenes difundidas en redes sociales no reflejan completamente lo ocurrido.