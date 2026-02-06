Esta imagen del apóstol Santiago Zúniga en prisión está hecha con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra al apóstol Santiago Zúñiga dentro de una prisión, vistiendo un uniforme anaranjado característico de los centros penitenciarios. Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso generado mediante inteligencia artificial (IA), como constató EH Verifica. "El apóstol Santiago Zuniga, ha sido detenido y enviado a la cárcel de máxima seguridad El Salvador, llamado CECOT, ha sido enviado a esta cárcel por el nivel de "PELIGROSIDAD" que representa", dice la entrada de una publicación en Facebook.

El apóstol Santiago Zúniga, conocido en redes sociales como el "apóstol Chago", fue detenido el 5 de febrero de 2026 por las autoridades de El Salvador en un control fronterizo en el paso del Amatillo, en la frontera entre Honduras y ese país hermano. Medios salvadoreños informaron que Zúniga fue interceptado cuando intentaba ingresar a territorio salvadoreño a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado, acompañado de una mujer identificada como Lidia Sarahay Maldonado Matute. Según los reportes preliminares, ambos fueron capturados por autoridades policiales bajo la sospecha de tráfico ilegal de personas, luego de que un adolescente viajaba oculto en el vehículo sin la documentación ni autorización correspondiente para cruzar la frontera.

