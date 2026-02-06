Video en el que aparece el apóstol Santiago Zúniga en el Cecot es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Un video viral en redes sociales muestra que el apóstol Santiago Zúniga fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Sin embargo, el contenido es falso. El video fue hecho con inteligencia artificial (IA), según comprobó un análisis visual y técnico realizado por EH Verifica. Además, no existen reportes periodísticos ni comunicados oficiales que respalden que el apóstol Zúniga fue trasladado al Cecot. “El Apóstol Chango Zúniga es trasladado al SECOT en El Salvador. Va a llover fuego, vinagres.Tráfico de personas y secuestro, supuestos delitos que cometió”, dice textualmente en la descripción de un video de TikTok, compartido decenas de veces desde el 5 de febrero de 2026.

Santiago Cruz Zúñiga, conocido popularmente como el "apóstol Chago", es un predicador y líder religioso hondureño que ganó notoriedad en redes sociales El 5 de febrero de 2026 fue detenido por agentes de la Policía en el puesto fronterizo de El Amatillo, en El Salvador, tras intentar ingresar al país junto a una acompañante y un menor de edad escondido en el maletero de su vehículo, sin la autorización legal correspondiente. Las autoridades salvadoreñas lo vinculan con el presunto delito de tráfico ilegal de personas, por lo que Zúniga deberá responder ante la justicia en el país centroamericano.

EH Verifica realizó un análisis visual y detectó múltiples anomalías en el contenido, típicas de piezas generadas digitalmente. Por ejemplo, se observan letras mal escritas en el chaleco antibalas y deformidades en los caracteres impresos en la camisa de la mujer. Además, el nombre de la prisión, (SECOT), está mal escrito (es CECOT). También se aprecia una falta de definición en los ojos de todas las personas y distorsión en el movimiento de uno de los hombres al caminar. Estos patrones son característicos de contenidos generados mediante inteligencia artificial. A la revisión visual le respalda el análisis técnico. La herramienta Hive Moderation, especializada en detección de contenido con IA, arrojó un 99.9% de probabilidad de que el video haya sido creado con inteligencia artificial.