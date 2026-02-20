¡El fútbol está de luto! Asesinan de varios disparos a jugador en plena vía pública

El fútbol está de luto luego de que se informara de la muerte del jugador en plena vía pública y quien se llevó rápidamente al hospital pero no pudo sobrevivir
Una tragedia es lo que se ha conocido luego de confirmarse la muerte del jugador quien recibió varios impactos de bala frente a una vivienda.
La noticia ha conmocionado no solo a los seguidores del club en el que militaba, también en general por lo ocurrido.
El luto en el futbol de llano luego de que se dio a conocer el fallecimiento de Amed 'Mago' Mendoza quien fue a asesinado a tiros en Celaya, Guanajuato.
Hasta el momento no se ha confirmado si el ataque iba directo al futbolista porque no se había reportado ningún antecedente en contra de él.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato empezó la investigación para dar con los responsables del asesinato del futbolista del Caleros FC.
Amed Mendoza era un referente del futbol llanero que militó en varios equipos dentro de su liga , en el Caleros FC tuvo sus mayores éxitos.
Según los reportes, todo ocurrió en la vía pública durante la noche cuando sujetos armados dispararon contra el futbolista.
No hay ningún reporte en el que el futbolista tuviese vínculos con grupos delictivos ni ningún caso parecido.
Amed 'Mago' Mendoza fue llevado para ser atendido por los médicos de emergencia quienes intentaron ayudarlo pero el futbolista ya no contaba con signos vitales.
Amed Mendoza tenía 34 años de edad y militaba en equipos de futbol de llano desde los 14 años cuando comenzó su carrera.
Caleros FC se solidarizó con la familia de la víctima donde expresaron sus condolencias por lo ocurrido
"Con profundo dolor lamentamos el sensible fallecimiento de Amed Mendoza 'El Mago', quien defendió con orgullo los colores de Caleros FC durante la temporada 2018-2019. Amed no solo fue un gran futbolista dentro del terreno de juego, sino que también un compañero ejemplar"
Amed Mendoza se dedicaba a la práctica del futbol de forma semiprofesional y era reconocido en Celaya por su destacada trayectoria en equipos de ligas locales.
De acuerdo con reportes locales, Mendoza fue atacado a tiros afuera de una vivienda ubicada en la calle Alunita, en la colonia San Juanico de Celaya, Guanajuato.