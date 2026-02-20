María Antonieta Mejía sobre gobierno anterior: “Solo problemas, eso dejaron”

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, afirmó que el sistema de salud enfrenta problemas de abastecimiento de medicamentos y deudas con proveedores, situación que —según dijo— es consecuencia de la falta de planificación en la administración anterior.
“Cuando no hay una planificación en tiempo y forma, se le vende el ‘no hay’ al pueblo hondureño”, expresó, al tiempo que aseguró que el gobierno ha decidido priorizar la compra de fármacos y material quirúrgico para los centros asistenciales.
Detalló que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ya se realizan adquisiciones y que solo restaban dos medicamentos del cuadro básico, además de iniciar la compra de insumos quirúrgicos.
La funcionaria sostuvo que desde 2024 no se efectúan compras de medicamentos, pese a que la población continuó pagando impuestos, lo que —a su criterio— derivó en el desabastecimiento en hospitales y clínicas.
Mejía también señaló que el actual gobierno heredó deudas con farmacias y droguerías proveedoras del sistema público, así como demandas relacionadas con compromisos financieros pendientes.
“Solo problemas, eso es lo que dejaron, únicamente problemas que tenemos que solventar como gobierno, hacerle frente a las obligaciones", enfatizó la designada presidencial.
“Vamos a ordenar la casa”, concluyó, al asegurar que la administración trabaja en reorganizar el sector salud y cumplir las obligaciones, con el objetivo de generar mejoras en la atención médica.
Añadió que, una vez superados los problemas administrativos y financieros, se esperan avances no solo en salud, sino también en educación e infraestructura.