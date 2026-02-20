María Antonieta Mejía sobre gobierno anterior: “Solo problemas, eso dejaron”

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, afirmó que el sistema de salud enfrenta problemas de abastecimiento de medicamentos y deudas con proveedores, situación que —según dijo— es consecuencia de la falta de planificación en la administración anterior.

“Cuando no hay una planificación en tiempo y forma, se le vende el ‘no hay’ al pueblo hondureño”, expresó, al tiempo que aseguró que el gobierno ha decidido priorizar la compra de fármacos y material quirúrgico para los centros asistenciales.

Detalló que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ya se realizan adquisiciones y que solo restaban dos medicamentos del cuadro básico, además de iniciar la compra de insumos quirúrgicos.