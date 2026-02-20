Melania dona al Museo Nacional traje de la segunda investidura de Trump

Washington, Estados Unidos.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, donó este viernes el vestido negro y marfil que llevó en la gala de la segunda investidura de su esposo, el presidente Donald Trump, en enero de 2025 al Museo Nacional de Historia Estadounidense (NMAH, en inglés) del Smithsonian. El traje sin tirantes de crepé de seda marfil, rematado con gazar de seda negra, fue diseñado por el franco-estadounidense Hervé Pierre, que también trabajó de manera cercana con la exmodelo de origen esloveno en los atuendos que lució en la primera toma de posesión de Trump en 2017.

Con esta nueva donación al Smithsonian, Melania Trump se incluye en el grupo selecto de primeras damas con dos vestidos en la muestra, que ahora reúne 26 piezas lucidas por esposas de presidentes estadounidenses en el NMAH, una de las instituciones más importantes de su tipo en el país. Es la primera esposa de un presidente estadounidense con mandatos no consecutivos en entregar un vestido inaugural a la institución y la segunda en tener dos trajes de gala en la colección, desde Ida McKinley en 1897 y 1901.

Los actos de entrega

Durante la ceremonia para marcar la inclusión de la pieza en la colección, Melania Trump la calificó de testimonio de la originalidad, la creatividad y la artesanía que caracterizan a la moda estadounidense. "Detrás de cada auténtica pieza de alta costura se encuentra un equipo excepcional de patronistas, costureras y artesanos que transforman una idea creativa en realidad", agregó la primera dama, que mostró parte del proceso creativo de sus 'looks' con vistas a la segunda investidura en su reciente documental 'Melania'.

La tradición de donar al Smithsonian una pieza del vestuario escogido por una primera dama para asistir a la ceremonia de toma de posesión de su esposo como presidente de EE.UU. se ha mantenido por más de un siglo desde su inicio en 1912. La Colección de Primeras Damas suma unos 1.000 objetos, de las que solo una parte se encuentra en exhibición. A lo largo de los años permanece como una de las muestras más populares del Museo de Historia Estadounidense, entre los principales del Smithsonian, el complejo museístico más grande del mundo.



En su regreso a la Casa Blanca

Mientras que, para su regreso a la Casa Blanca, Melania eligió un diseño sobrio y elegante que consiste en un trench dress de lana de seda azul oscuro abotonado con cuello de chaqueta con solapas de pico que combinó con una camisa marfil que se dejaba entrever por el cuello. Lo remató con unos guantes negros de cuero. Según los expertos, este atuendo fue una declaración de sobriedad estética, lo complementó con un sombrero estilo canotier de Eric Javits, que le cubría prácticamente medio rostro, imposibilitando poder ver cualquier expresión en su mirada.