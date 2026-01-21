¿Cuánto cobró Melania Trump por su documental? La cifra que superó a Disney+

Para dirigir esta cinta, de la que se espera que sea un acontecimiento a gran escala, se ha recurrido a un valor seguro que ya ha demostrado su capacidad para llevar superproducciones a millones de espectadores en todo el mundo. Brett Ratner ha dirigido grandes éxitos como ‘El dragón rojo’ (2002), precuela de ‘El silencio de los corderos’ (Jonathan Demme, 1991), donde se narra el primer encuentro del detective Will Graham con el inolvidable Hannibal Lecter. También ha estado al frente de auténticos “blockbusters” como la saga ‘Hora punta’ (1998, 2001 y 2007), ‘X-Men: La decisión final’ (2006) o ‘Hércules’ (2014).