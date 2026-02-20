Cortes de energía eléctrica en Honduras para este sábado 21 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas de Honduras que estarán sin energía eléctrica este sábado 21 de febrero.
Los cortes de energía se producirán debido a trabajos de mantenimiento programados por la estatal eléctrica en distintos departamentos y municipios del país.
La mayoría de los cortes se realizarán entre las 8:00 a.m. y las 4:00 de la tarde; sin embargo, los horarios serán distintos en otras zonas.
Conozca las colonias, barrios y aldeas que estarán sin energía eléctrica este sábado 21 de febrero.
Intibucá (de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.)
San Marcos de la Sierra, El Sirín, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, La Caridad, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Los Horcones, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, San Juan, Puringa, El Sitio, San Marcos, Santa Ana Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, San Antonio Intibucá, El Rosario, San Esteban.
El Progreso (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Zona Central, sector este y noreste, col. Mangandi, col. 2 de Marzo, col. Altos de El Progreso, bo. Los Ángeles, bo. Las Mercedes, bo. Buenos Aires, bo. Los Pinos, parte del bo. San Francisco, colonia Ramírez Reina, col. Rodolfo Carcamo, bo. Montevideo, hotel Montecristo, res. El Progreso, col. Llave en Mano, col. La Cañada, supermercado La Antorcha Centro, Pizza Hut Centro, municipalidad de El Progreso, clínica Cristiana, clínica Los Ángeles, clínica Rubí, estadio Humberto Micheletti, col. Patty, col. Policarpo Paz García, mercado municipal, Nueva Jerusalén, col. Jensen, La Sirena, bo. Las Delicias, Subirana, col. Brisas del Ulúa, bo. Cabañas, catedral Las Mercedes, Hondutel, plantel de ENEE Los Ángeles, universidad Cristiana UCRISH, cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, supermercado La Colonia, col. Palermo, col. Fraternidad de la Paz, col. Nacional, col. San Antonio, IHSS, bo. Los Pinos, los Bomberos y Policía Nacional, centro penal progreseño, finca 4, finca 8 y aldea San José de la Tarréra, hotel Plaza Victoria, Plaza Aventura, panadería La Popular, Honduplaza, MaxiDespensa, gimnasio municipal, Motocentro, col. Williams Hall, col. Carlos Roberto Reina, col. 27 de Octubre, col. Las Palmas, col. 21 de Mayo, col. Los Tulines, col. Pajuiles, col. San Antonio, col. Montefresco, col. Mendieta y costado este de colonia Bendeck, parte norte de El Progreso, barrio El Barro, col. Castillo, bo. San José #2, col. Emanuel 1 y 2, col. Suazo Córdova, col. Ávila Panchame, col. Esperanza de Jesús, col. Imprema, col. 19 de Julio, col. Los Laureles, col. Buenos Amigos, col. Corocolito, col. 12 de Junio, col. Juan Carias, col. Juventino Barahona, col. Primero de Marzo, col. Corocol 1, 2, 3, col. Covitral, col. Paredes, col. La Española, col. La Libertad, col. Berlín, col. Ebenezer, col. Sitramedhys, col. 3 de Abril, col. Juan Ramón Morales, col. Las Golondrinas, col. La Pimientera, Flores de Mayo, ferretería La Perla del Color, centro comercial El Obelisco, supermercado La Antorcha Boulevard, Pizza Hut Boulevard, Plaza Santa Mónica, supermercado La Colonia #2, agencia La Mundial, Turiplaza, hotel Casa Blanca, residencial Las Acacias, colonia 6 de Julio, parte oeste de la colonia Kénedy, residencial Andalucía, EMSULA, residencial Villas Belinda, residencial Quintas del Sol, residencial Monte Carlo, residencial La Granja, colonia Rubí, Camalote Arriba, Camalote Abajo, aldea El Centenario, aldea El Naranjo, residencial La Orquídea, colonia Alemania, ZIP Porvenir, bo. San Miguel, colegio Notre Dame, col. Sta. Elizabeth, colonia Fátima, ex campos bananeros: Buena Vista, finca COOB, río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino, zoológico Naranjo Chino, Amapa, km 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas, Voluntades Unidas, UTH, mall Megaplaza, colonia Marvin Reyes, Quebrada Seca, aldea El Porvenir del Norte, colonia Aurora, Leche Sula, Cordon’s Heavy Equipment, El Compadre, BAPROSA, H y C Publicidad, arroz San Miguel, residencial La Rubí, colonia El Porvenir, restaurante J y R, AGAP, Chotepe, restaurante La Cabaña, rastro municipal, Quebrada de Yoro, aldea
Santa Cruz de Yojoa (8:00 a.m. - 4:00 p.m.)
Parte sur de El Progreso, hospital El Progreso, hospital Materno Infantil, residencial La Pires, col. 18 de Septiembre, col. Moyá, col. Los Jazmínes, hospital del Ojo, bo. San Francisco, col. Kattan, col. 19 de Junio, residencial Machi, col. Pénjamo, col. Rodas Alvarado, col. Sinaí, crematorio municipal, zona militar, bo. Las Palmeras, col. Sitraterco, bo. Suyapa, col. Melgar Castro, col. Municipal, col. Anexo Melgar Castro, col. Nueva Suyapa, zona de la Compañía, juzgado progreseño, residencial Guanacaste, Brisas del Sur, col. Santa Fé, col. 5 de Diciembre, residencial Jardínes de La Perla, residencial La Perla, centro universitario regional progreseño C.U.R.P.R.O, residencial La Romana, residencial Alameda, col. Los Castaños, col. 7 de Abril, col. San Jorge, col. Alexander López, residencial Paseo del Ángel, residencial La Ponderosa, residencial Villa Ángeles, residencial Quintas Santa Mónica, colegio de Abogados, aldea Arena Blanca Sur, aldea La Pita, aldea Las Minas, aldea La Sarrosa, aldea La Guacamaya, aldea El Bálsamo, aldea Los Portales, aldea Urraco Sur, aldea Cristo Rey, aldea Agua Blanca Sur, Santa Rita (barrios: San Jorge, Echeverrí, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro, 4 de Septiembre; colonias: Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villa Dela, San Miguel, Municipal, Los Campos, Brisas del Sur, Seden), aldeas de Santa Rita (El Cacao, Guanchías Creek, La Garroba Capulín, Quebrada Seca, Tapiquilares, Remolino), comunidades Santa Cruz de Yojoa (campos: Llano, Barranco, Bejuco, Olivo; aldeas: Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda), finca Guanchías.