Quitan buses con publicidad del film 'Melania' por temor a vandalismo

Los carteles de la cinta, que se estrenó en 3,300 salas a nivel mundial, fueron intervenidos con grafitis y mensajes políticos vinculados a la ofensiva migratoria

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 13:12
El filme, producido por Melania Trump y dirigido por Brett Ratner, ofrece un retrato inédito de la primera dama en los días previos a la segunda investidura de Donald Trump en enero de 2025.

 Foto: EFE.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Autoridad del Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles ordenó reubicar en otras rutas los autobuses que exhiben anuncios de 'Melania', el nuevo documental sobre la primera dama Melania Trump, debido a los constantes actos de vandalismo contra la publicidad.

Los carteles promocionales de la cinta, que se estrenó el viernes en 3.300 salas de todo el mundo, han sido objeto de grafitis y comentarios políticos, relacionados con la ofensiva migratoria que adelanta la Casa Blanca.

La medida ordena el traslado de los autobuses a zonas donde el vandalismo no es tan frecuente, según un comunicado de las autoridades del transporte citado por la televisora KTLA.

Varias vallas publicitarias de la película también han sido vandalizadas en el condado. Amazon MGM Studios desarrolló una campaña publicitaria millonaria para promocionar el documental, que incluyó la participación de la primera dama en el toque de campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para promocionar el filme.'Melania' sigue a la primera dama entre bambalinas durante los 20 días previos a la segunda investidura de su marido, el pasado 20 de enero de 2025.

La cinta está dirigida por Brett Ratner, quien no se ponía tras la cámara desde que en 2017 varias mujeres lo acusaron de acoso, y producida por la propia Melania Trump, el estadounidense Marc Beckman y el argentino Fernando Sulichin, productor de documentales sobre Hugo Chávez y Fidel Castro.

Se trata de un relato inédito, dado que la primera dama, de 55 años, ha mantenido siempre un perfil público bajo y ha sido especialmente celosa de su vida privada durante los dos mandatos de Trump.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

