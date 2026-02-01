Quitan buses con publicidad del film 'Melania' por temor a vandalismo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Autoridad del Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles ordenó reubicar en otras rutas los autobuses que exhiben anuncios de 'Melania', el nuevo documental sobre la primera dama Melania Trump, debido a los constantes actos de vandalismo contra la publicidad.

Los carteles promocionales de la cinta, que se estrenó el viernes en 3.300 salas de todo el mundo, han sido objeto de grafitis y comentarios políticos, relacionados con la ofensiva migratoria que adelanta la Casa Blanca.

La medida ordena el traslado de los autobuses a zonas donde el vandalismo no es tan frecuente, según un comunicado de las autoridades del transporte citado por la televisora KTLA.