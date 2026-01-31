Estados Unidos acusa a Rosario Murillo de copresidencia ilegítima en Nicaragua

San José, Nicaragua.- El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de haberse inventado el cargo de "copresidenta" en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, "porque sabe que no puede ganar" en un proceso electoral libre. "Hace un año, Rosario Murillo inventó una 'Copresidencia' para consolidar su control ilegítimo sobre Nicaragua: sin elecciones, sin mandato, sin legitimidad", señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en un mensaje en X. Este viernes se cumple un año de la aprobación en segunda y definitiva legislatura de una reforma a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a los esposos y ahora copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes, a juicio de expertos, buscan instaurar una "dinastía familiar".

"El poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo" nicaragüense, continuó el Departamento de Estado. EE.UU. acusó a Murillo de que,"cobardemente", junto a Ortega, "ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta dde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional. A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.