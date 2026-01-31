  1. Inicio
Laura Dogu llega a Venezuela para reabrir misión diplomática de Estados Unidos

Dogu liderará la Unidad de Asuntos de Venezuela y coordinará con sectores público, privado y sociedad civil el plan de tres fases de Marco Rubio

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 07:32
Laura Dogu aparece como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- La exembajadora de Honduras, Laura Dogu, llegó este sábado-31 de enero- a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, según confirmaron fuentes del Departamento de Estado.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

Para impulsar el plan de tres fases, Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil.

EE UU designa a Laura Dogu como jefa de su misión diplomática en Venezuela

A punto de cumplirse el primer mes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones con el país caribeño entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

La Administración estadounidense ha dado su apoyo a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, cuya visita se espera próximamente en Washington, pero también se ha acercado a la líder de la oposición María Corina Machado, que se reunió el pasado 15 de enero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital y a quien entregó la medalla del premio Nobel de la Paz.

Venezuela recibe 309 migrantes en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos

Este viernes se conoció que Rodríguez ha anunciado que impulsará una Ley de Amnistía General para beneficiar a cientos de presos políticos, abarcando casos desde 1999 hasta la actualidad.

La cuestión de los presos políticos es uno de los asuntos más delicados en Venezuela y uno de los que más preocupan a las organizaciones internacionales de derechos humanos que calculan una cifra de entre 700 y 750 en las cárceles venezolanas.

¿Quién es Laura Dogu?

Laura Farnsworth Dogu fue Embajadora de los Estados Unidos ante la República de Honduras.

Anteriormente, se desempeñó como Asesora de Política Exterior del Jefe de Estado Mayor del Ejército de los EE. UU. y en la Oficina Federal de Investigaciones como Directora Adjunta de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes, un grupo interinstitucional de fuerzas de aplicación de la ley, diplomáticos, militares y expertos de inteligencia responsables para la recuperación de estadounidenses retenidos como rehenes en el extranjero.

Fue Embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua de 2015 a 2018, responsable de la relación bilateral durante una época de violentos disturbios cívicos. Anteriormente, se desempeñó como Ministra Consejera en la Embajada de los EE. UU. en la Ciudad de México, donde manejó las diferentes facetas de la compleja relación entre los EE. UU. y México, que involucra a casi todas las agencias del gobierno de los EE. UU.

Dogu es un miembro de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos con el rango de Ministra de Carrera.

Otras asignaciones en el extranjero incluyen el Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, y las embajadas de los Estados Unidos en Turquía, Egipto y El Salvador. Las asignaciones de Washington en el Departamento de Estado incluyeron cargos como Directora Ejecutiva Adjunta de la Oficina de Asuntos Consulares y Oficial de Vigilancia del Centro de Operaciones.

Tiene una maestría del Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas en Washington, D.C., una maestría en Administración Empresarial, una licenciatura en Administración Empresarial y una licenciatura en Humanidades de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas. Ha recibido numerosos reconocimientos honoríficos, incluido un Premio al Mérito Presidencial y el Premio James A. Baker III y C. Howard Wilkins Jr. de Ministra Consejera Sobresaliente.

