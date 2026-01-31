Laura Dogu llega a Venezuela para reabrir misión diplomática de Estados Unidos

A punto de cumplirse el primer mes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones con el país caribeño entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense.La Administración estadounidense ha dado su apoyo a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, cuya visita se espera próximamente en Washington, pero también se ha acercado a la líder de la oposición María Corina Machado, que se reunió el pasado 15 de enero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital y a quien entregó la medalla del premio Nobel de la Paz.