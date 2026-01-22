EE UU designa a Laura Dogu como jefa de su misión diplomática en Venezuela

Washington, Estados Unidos.- Con el objetivo de restablecer sus maltrechas relaciones bilaterales tras la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos designó este jueves -22 de enero- a la exembajadora Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela.
Según confirmó una fuente diplomática a la agencia AFP, el nombramiento de Dogu aparece reflejado en el portal oficial de la representación estadounidense para Venezuela, misma que fue corroborado por una fuente interna de la embajada.
Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas, Venezuela, para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos: John McNamara, y otros miembros del personal.
Originaria del estado de Texas, Dogu cuenta con una extensa carrera diplomática en América Latina.
En los últimos años ha ocupado cargos como embajadora de Estados Unidos en Honduras, El Salvador y Nicaragua, lo que la convierte en una figura con amplio conocimiento del contexto político regional.
Desde que Delcy Rodríguez asumió el poder en Venezuela luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran una operación militar el 3 de enero y capturaran a Maduro, tuvo un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y liberación de presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete ministerial y los altos mandos militares.
¿Quién es Laura Dogu?
Laura Farnsworth Dogu fue Embajadora de los Estados Unidos ante la República de Honduras.
Anteriormente, se desempeñó como Asesora de Política Exterior del Jefe de Estado Mayor del Ejército de los EE. UU. y en la Oficina Federal de Investigaciones como Directora Adjunta de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes, un grupo interinstitucional de fuerzas de aplicación de la ley, diplomáticos, militares y expertos de inteligencia responsables para la recuperación de estadounidenses retenidos como rehenes en el extranjero.
Fue Embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua de 2015 a 2018, responsable de la relación bilateral durante una época de violentos disturbios cívicos. Anteriormente, se desempeñó como Ministra Consejera en la Embajada de los EE. UU. en la Ciudad de México, donde manejó las diferentes facetas de la compleja relación entre los EE. UU. y México, que involucra a casi todas las agencias del gobierno de los EE. UU.
Dogu es un miembro de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos con el rango de Ministra de Carrera.
Otras asignaciones en el extranjero incluyen el Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, y las embajadas de los Estados Unidos en Turquía, Egipto y El Salvador. Las asignaciones de Washington en el Departamento de Estado incluyeron cargos como Directora Ejecutiva Adjunta de la Oficina de Asuntos Consulares y Oficial de Vigilancia del Centro de Operaciones.
Tiene una maestría del Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas en Washington, D.C., una maestría en Administración Empresarial, una licenciatura en Administración Empresarial y una licenciatura en Humanidades de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas. Ha recibido numerosos reconocimientos honoríficos, incluido un Premio al Mérito Presidencial y el Premio James A. Baker III y C. Howard Wilkins Jr. de Ministra Consejera Sobresaliente.