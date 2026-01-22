EE UU designa a Laura Dogu como jefa de su misión diplomática en Venezuela

Washington, Estados Unidos.- Con el objetivo de restablecer sus maltrechas relaciones bilaterales tras la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos designó este jueves -22 de enero- a la exembajadora Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela. Según confirmó una fuente diplomática a la agencia AFP, el nombramiento de Dogu aparece reflejado en el portal oficial de la representación estadounidense para Venezuela, misma que fue corroborado por una fuente interna de la embajada. Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas, Venezuela, para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos: John McNamara, y otros miembros del personal.

Originaria del estado de Texas, Dogu cuenta con una extensa carrera diplomática en América Latina. En los últimos años ha ocupado cargos como embajadora de Estados Unidos en Honduras, El Salvador y Nicaragua, lo que la convierte en una figura con amplio conocimiento del contexto político regional. Desde que Delcy Rodríguez asumió el poder en Venezuela luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran una operación militar el 3 de enero y capturaran a Maduro, tuvo un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y liberación de presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete ministerial y los altos mandos militares.

¿Quién es Laura Dogu?