Carla Paredes quedó con plaza de médico en Valle meses antes de renunciar

Tegucigalpa, Honduras.- La exministra de Salud, Carla Marina Paredes Reyes, fue designada como médica general de guardia en el Hospital San Lorenzo cuatro meses antes de renunciar a su cargo, en enero de 2026.

La información consta en el Acuerdo No. 7654-2025, documento al que EL HERALDO Plus tuvo acceso exclusivo.

Dicho acuerdo fue suscrito el 9 de septiembre de 2025 por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y contó con la autorización de la Administración Nacional de Servicio Civil.

En el texto se detalla una “acción de personal” mediante la cual se oficializa su incorporación al régimen de Servicio Civil bajo la categoría de médica general de guardia.

Su salario mensual es de 105,201.92 lempiras, y desempeñará sus funciones en el Hospital de San Lorenzo, Valle.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Como ministra de Salud, Paredes percibía un salario de 110,000 lempiras mensuales. Con su reciente nombramiento en otro puesto dentro del Gobierno, su remuneración se redujo apenas 5,000 lempiras mensuales.

En contraste, una revisión de EL HERALDO Plus a los sueldos del personal de la Secretaría de Salud reveló que la mayoría de los médicos generales de guardia devengan 36,000 lempiras, y en algunos casos, se perciben salarios aún menores.

Esto significa que Paredes gana más de tres veces lo que percibe un médico de guardia promedio.

Para aclarar la situación, este medio intentó comunicarse con la exministra a través de WhatsApp y mediante la unidad de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, pero no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, se cotejaron las firmas de la doctora Nerza Paz y de la secretaria Berta Hernández con la adjudicación de una licitación pública de 2024, en la que se contrataron servicios de limpieza para las oficinas administrativas de Salud, lo que permitió comprobar que ambas firmas son idénticas.

Paredes asumió la titularidad de la Secretaría de Salud en enero de 2024, durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, reemplazando a José Manuel Matheu.

También ejerció como presidenta de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desde noviembre de 2024, desempeñando esta función de manera simultánea a sus responsabilidades en el sector sanitario.