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La Heroína: Maribel Guardia

La artista mexicana ha utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje de condolencias a Kenneth Vásquez, el niño de 13 años que en el día de su cumpleaños perdió a su madre Hilda y a su hermanito Kimber

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 00:00

Solidaridad. La artista mexicana ha utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje de condolencias a Kenneth Vásquez, el niño de 13 años que en el día de su cumpleaños perdió a su madre Hilda y a su hermanito Kimber Leandro en un accidente del bus “rapidito” en el que se conducían en la carretera CA-5 a la altura de Potrerillos, Cortés. “Mi niño lindo, Dios te dé fortaleza”, escribió la actriz.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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