La Heroína: Maribel Guardia

Solidaridad. La artista mexicana ha utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje de condolencias a Kenneth Vásquez, el niño de 13 años que en el día de su cumpleaños perdió a su madre Hilda y a su hermanito Kimber Leandro en un accidente del bus “rapidito” en el que se conducían en la carretera CA-5 a la altura de Potrerillos, Cortés. “Mi niño lindo, Dios te dé fortaleza”, escribió la actriz.