Imágenes del accidente de bus en Santa Bárbara que dejó múltiples heridos

El volcamiento de un autobús dejó unas 10 personas heridas en San Marcos, Santa Bárbara. Estas son las primeras imágenes.
Además de varias personas heridas, preliminarmente se informó que una persona murió en el volcamiento de un bus rapidito en la carretera CA-4.
El bus se trasladaba desde San Pedro Sula hacia Santa Rosa de Copán, pero se volcó y dejó varias personas heridas. En la escena se observa que está lloviendo.
Preliminarmente se conoce que, de las diez personas heridas, cinco están en estado de gravedad. El accidente ocurre poco después de que las autoridades alertaran del ingreso de un frente frío que dejará lluvias.
El accidente se registró a la altura de la comunidad de Los Manguitos, entre Las Flechas y el desvío de San Marcos, en Santa Bárbara.
Según reportes preliminares, al momento del accidente había una tormenta que reducía la visibilidad. La unidad dio varias vueltas antes de detenerse.
Adalberto Romero, teniente del Cuerpo de Bomberos, confirmó que un niño de tres años, identificado como Fernando José, resultó ileso, pero no hay nadie que responda por él.
Los heridos han sido identificados como Martha Suyapa Amaya, de 46 años; Amanda Brizuelas, de 21 años; Alba Luz Rodríguez; Omar Solórzano; Fernando José, de 3 años; José Aguilar y Mario Roberto Canales.
Las imágenes muestran a varias personas tendidas en el suelo, mientras que la unidad de transporte, de color amarillo, está de lado.
En la zona se observa que está lloviendo, pero aún no hay más detalles de qué habría provocado el accidente.