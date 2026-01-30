Venezuela recibe 309 migrantes en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos

Caracas, Venezuela.- Un total de 309 venezolanos llegaron a su país este viernes en un vuelo de repatriación desde Arizona, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

En sus redes sociales, detallaron que, del total de los retornados, 266 son hombres, 37 mujeres y 6 niños, quienes fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y se les aplicaron los "protocolos de seguridad correspondientes".

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, según imágenes del Ministerio de Interior publicadas en su cuenta.