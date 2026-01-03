  1. Inicio
"Lamentando los muertos, pero feliz porque ya no vamos a tener dictadura”: venezolanos en Honduras

Entre la felicidad por su posible retorno y la tristeza por la caída de los suyos, los venezolanos agradecen a Honduras por abrirles las puertas y ayudarlos en esta travesía

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 14:41
Con su pequeña hija durmiendo en el suelo, Nayely y su esposo siguen recolectando dinero; ahora, para regresar a su país.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.– El sonido del claxon de los vehículos fue algo más que una señal de tránsito. Para José Carlos, su esposa Nayely y su pequeña hija, una familia venezolana en tránsito por Honduras, cada bocinazo sonó como un gesto de apoyo y solidaridad, una forma de acompañarlo en la emoción que le provocó la noticia sobre la liberación de su país.

Desde un semáforo de la colonia El Prado, convertido en su punto de trabajo, esta familia procedente del estado de Táchira, Venezuela ofrece dulces a cambio de algunos lempiras.

Con la voz entrecortada, Carlos expresó su esperanza de volver pronto a su tierra. “Esto es fenomenal, estamos alegres porque gracias a Dios se están logrando las cosas en Venezuela”, expresó.

Con su bebé nacida en Honduras, migrante venezolana celebra caída de Nicolás Maduro

Aunque está consciente de que solo es el inicio, no pierde la fe de una nueva Venezuela. “Yo sé que el cambio va a ser poco a poco, pero necesitamos que cambie para regresarnos a echarle ganas en su país, hermano”, dijo, convencido del inicio de una nueva etapa para el país sudamericano.

La misma emoción se reflejaba en el rostro de Milagro Alemán, quien no pudo ocultar su sonrisa al hablar del derrocamiento de Nicolás Maduro. “Estoy feliz y contenta, lamentando los muertos que hay en mi país, pero feliz porque ya no vamos a tener dictadura”, comentó.

Milagro Alemán, venezolana que salió de su país por mejores oportunidades.

Milagro Alemán, venezolana que salió de su país por mejores oportunidades.

(Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

Milagro, originaria de Maracaibo, capital del estado Zulia, llegó a Tegucigalpa hace cuatro meses huyendo de la crisis política y social en Venezuela. Hoy, la noticia le devuelve la ilusión de reencontrarse con los suyos. “Estoy feliz y contenta de regresar a mi país con mi familia. Vamos con todo a nuestro país”, reiteró.

“Vamos con todo a nuestro país”: venezolanos en Honduras celebran captura de Nicolás Maduro

La joven venezolana agradeció la hospitalidad de los hondureños, quienes —según relató— le brindaron apoyo a ella y a sus dos hijos durante la travesía forzada que emprendieron al salir de Venezuela, como consecuencia de la crisis generada por la permanencia de Maduro en el poder tras el último proceso electoral.

Para miles de venezolanos, las calles de la capital y de muchas ciudades del territorio hondureño se han convertido en un hogar temporal, una pausa en el camino hacia Estados Unidos o, ahora, la antesala de un posible retorno a su país.

Redacción web
Leslie Chambasis

