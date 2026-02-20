Juez envía a prisión a guardia de seguridad que ultimó a un joven en el bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Al concluir la audiencia inicial, un juez de letras le dictó el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva al guardia de seguridad que, en medio de un altercado, ultimó a un joven en la capital.
El imputado responde al nombre de Josué Isaías Matamoros Martínez, quien es señalado de ser el autor material del homicidio contra de Kevin Joel Valle Torres.
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, acusó a Josué Matamoros del delito de homicidio; como parte de las evidencia necesaria presentó videos y los relatos de los testigos presenciales de la muerte del joven. Todo fue presentado ante el juez.
El hecho
El homicidio se produjo a eso de las 4:50 del pasado lunes 16 de febrero en el estacionamiento de un reconocido centro comercial ubicado en el bulevar Morazán, en esta ciudad.
De acuerdo con las investigaciones, el ente acusador del Estado constató que, después de que la víctima estacionó su motocicleta en un parqueo exclusivo para vehículos de cuatro ruedas, comenzó una acalorada discusión entre el guardia de seguridad y el ahora occiso.
Ante esa situación, el encausado sacó el arma de reglamento que tenía asignada y le disparó en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte a Kevin Joel Valle Torres.
Posteriormente, el vigilante se retiró de la escena del crimen para dirigirse a una caseta ubicada en el centro comercial, donde entregó el arma de fuego; luego, huyó del lugar a bordo de la bicicleta en la que todos los días llegaba a su puesto de trabajo.
Tres horas después de ocurrido el homicidio, Matamoros Martínez fue capturado por la Policía Nacional, dentro de un estanco de bebidas alcohólicas, cerca del mercado Mama Chepa, en Comayagüela.
La audiencia preliminar quedó agendada para el día martes 16 de marzo, a las 10:00 de la mañana. Ese será el momento procesal en el que se confirmarán los cargos y el juez comunicará a las partes si la causa se eleva a juicio oral y público o, en su defecto, dicta cualquiera de los sobreseimientos. Mientras tanto, guardará prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara.