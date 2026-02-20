Juez envía a prisión a guardia de seguridad que ultimó a un joven en el bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Al concluir la audiencia inicial, un juez de letras le dictó el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva al guardia de seguridad que, en medio de un altercado, ultimó a un joven en la capital.

El imputado responde al nombre de Josué Isaías Matamoros Martínez, quien es señalado de ser el autor material del homicidio contra de Kevin Joel Valle Torres. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, acusó a Josué Matamoros del delito de homicidio; como parte de las evidencia necesaria presentó videos y los relatos de los testigos presenciales de la muerte del joven. Todo fue presentado ante el juez.

El hecho

El homicidio se produjo a eso de las 4:50 del pasado lunes 16 de febrero en el estacionamiento de un reconocido centro comercial ubicado en el bulevar Morazán, en esta ciudad. De acuerdo con las investigaciones, el ente acusador del Estado constató que, después de que la víctima estacionó su motocicleta en un parqueo exclusivo para vehículos de cuatro ruedas, comenzó una acalorada discusión entre el guardia de seguridad y el ahora occiso. Ante esa situación, el encausado sacó el arma de reglamento que tenía asignada y le disparó en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte a Kevin Joel Valle Torres.