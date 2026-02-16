Presunto guardia de seguridad mata a motociclista tras discusión en bulevar Morazán

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima —cuya identidad todavía es desconocida— habría protagonizado una disputa verbal con un guardia, por razones no esclarecidas.

Tegucigalpa, Honduras.— Un joven motociclista perdió la vida de varios disparos tras una acalorada discusión con un presunto guardia de seguridad en las afueras de un concurrido centro comercial ubicado en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa, este lunes 16 de febrero.

Desafortunadamente, la discusión terminó en tragedia. Según testigos, el encargado de seguridad disparó en al menos cinco ocasiones en contra de la humanidad del joven.

Después de caer herido de muerte, el joven sujetaba con fuerza un casco negro en su mano izquierda, minutos después pereció.

Su cuerpo quedó tendido en plena calle y fue cubierto con un cartón mientras llegaban las autoridades policiales y los miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento.

Tras el arribo de la autoridad, agentes policiales acordonaron la escena del crimen e iniciaron con las indagaciones del hecho violento. El cadáver fue remitido a la morgue capitalina para la autopsia correspondiente.

Hasta ahora se desconocen detalles sobre la identidad y el paradero del guardia de seguridad señalado como el responsable principal del crimen.