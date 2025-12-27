A puñaladas matan a un hombre en colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En la mañana de este sábado -28 de diciembre- se reportó el asesinato de un hombre quien fue atacado e varias puñaladas en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.
La víctima, de quien se desconoce su identidad, fue hallada un callejón en el sector 1 de la colonia capitalina. Ante ello, el dantesco hecho fue reportado al Sistema Nacional de Emergencia 911.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sector 1 para acordonar la escena del crimen, al igual que elementos de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico.
Hasta el momento se desconocen más detalles del crimen, como ser el o los responsables, así como su motivación para arrebatarle la vida al hombre.
Guardia mata a hombre en SPS
Otro hecho violento reportado en las últimas horas ocurrió en San Pedro Sula, donde un guardia de seguridad de una gasolinera le quitó la vida a un hombre en estado de ebriedad.
El fallecido fue identificado como Carlos Andrés Reyes, 47 años, quien era residente en Estados Unidos pero regresó a Honduras para pasar las fiestas navideñas y de fin de año en el barrio Barandillas.
Según el hermano de Reyes, la víctima tenía problemas con el guardia y se enfrascaron en una discusión.
Se desconoce el motivo por el que el vigilante sacó su arma y le disparó. De igual forma, aún no se sabe su paradero.
Reyes murió casi al instante tras el impacto de bala, quedando su cuerpo tendido en un costado del establecimiento. Personal de Medicina Forense llegó para levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue sampedrana.