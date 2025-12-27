A puñaladas matan a un hombre en colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En la mañana de este sábado -28 de diciembre- se reportó el asesinato de un hombre quien fue atacado e varias puñaladas en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. La víctima, de quien se desconoce su identidad, fue hallada un callejón en el sector 1 de la colonia capitalina. Ante ello, el dantesco hecho fue reportado al Sistema Nacional de Emergencia 911.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sector 1 para acordonar la escena del crimen, al igual que elementos de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico. Hasta el momento se desconocen más detalles del crimen, como ser el o los responsables, así como su motivación para arrebatarle la vida al hombre.



Guardia mata a hombre en SPS

Otro hecho violento reportado en las últimas horas ocurrió en San Pedro Sula, donde un guardia de seguridad de una gasolinera le quitó la vida a un hombre en estado de ebriedad. El fallecido fue identificado como Carlos Andrés Reyes, 47 años, quien era residente en Estados Unidos pero regresó a Honduras para pasar las fiestas navideñas y de fin de año en el barrio Barandillas.