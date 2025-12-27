Carro choca contra muro de gasolinera y deja a motociclista herido en la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- La imprudencia de un conductor en estado de ebriedad estuvo a punto de ocasionar una tragedia en una gasolinera de la colonia Kennedy, de la capital de Honduras.

Según el relato de testigos, el conductor del vehículo tipo turismo conducía a exceso de velocidad por el bulevar Centroamérica y en las cercanías de la gasolinera perdió el control e impactó contra un muro de la tienda de conveniencia.

En el lugar se encontraba un hombre en motocicleta que resultó gravemente herido tras ser embestido por el auto que quedó volcado en el lugar. Una ambulancia del 911 lo traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica.