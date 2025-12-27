  1. Inicio
Escuchas telefónicas hunden a implicados en asesinato de candidato a diputado

Los dos encausados por el asesinato de Óscar Bustillo fueron enviados a prisión por orden del juez que lleva el caso

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 09:31
Erlin Escoto y Aníbal Aguilar están presos por el asesinato de Óscar Bustillo, derecha.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades del Ministerio Público (MP) acreditaron en el proceso que se le sigue a los dos imputados por el asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo pruebas científicas que los incriminan en el crimen.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía contra Erlin Margarito Escoto Varela, alias Kotolo, y Aníbal Josué Aguilar , alias El Mecánico, incluyen vídeos, vaciados telefónicos y escuchas telefónicas de los imputados.

Las autoridades del ente acusador informaron que en las escuchas telefónicas entre Escoto Varela y Aguilar se oye cómo ambos encausados ​​​​planificaron el asesinato del candidato a diputado.

En base a las escuchas telefónicas y las otras pruebas el juez que conoce la causa les dictó a Aguilar y Escoto Varela auto de procesamiento formal con prisión preventiva y los remitió al centro penal de El Progreso.

Bustillo, candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), fue asesinado el 9 de septiembre de 2025 en el barrio Montecristo, de la ciudad de Yoro, cuando se dirigía a su vivienda tras participar en una reunión política en el vecino municipio de Sulaco.

Según lo indicado, la georreferenciación realizada a través de los teléfonos celulares de los acusados ​​los ubica en el lugar del crimen a la hora en que ocurrió el asesinato de Bustillo.

Asimismo, se indicó que los indicios técnico-científicos se concatenan con las declaraciones de testigos protegidos quienes también sitúan a los imputados en la escena del crimen del candidato a diputado por Libre.

