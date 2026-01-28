  1. Inicio
Melania Trump en Wall Street: Toca la campana de la Bolsa por su nuevo documental

La película, producida por Amazon MGM Studios, llegará a más de 1,500 cines el 30 de enero revelando detalles inéditos sobre los días previos a la toma de posesión de 2025

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 10:22
Tras su aparición en la Bolsa de Nueva York, la primera dama lanza una historia de "esperanza y redención" que promete sacudir la taquilla estadounidense este jueves.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La primera dama, Melania Trump, tocó este miércoles la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para celebrar el estreno esta semana de su documental MELANIA.

En una rueda de prensa previa al evento celebrado en Wall Street, la primera dama dijo que en "un futuro cercano, la influencia cultural, la forma en que contamos las historias y la capacidad para conectar emocionalmente con el público serán primordiales".

"Necesitamos historias que inspiren sueños, que ofrezcan esperanza, relatos de redención, historias tristes, historias de amor e historias divertidas", dijo Melania, quien lució un vestido negro para la ocasión.

La nueva película de Amazon MGM Studios se estrenará en más de 1.500 salas de cine en todo Estados Unidos el 30 de enero y narra los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025, a través de la mirada de la esposa de Donald Trump.

Una vez en el parqué la primera dama saludó a los corredores de bolsa y agentes financieros de Wall Street.Brett Ratner dirigió la película y la produjo junto con la primera dama, Marc Beckman y Fernando Sulichin. El estreno de la cinta tendrá lugar este jueves en el Trump-Kennedy Center de Washington D. C..

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

