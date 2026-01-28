Melania Trump en Wall Street: Toca la campana de la Bolsa por su nuevo documental

Los Ángeles, Estados Unidos.- La primera dama, Melania Trump, tocó este miércoles la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para celebrar el estreno esta semana de su documental MELANIA.

En una rueda de prensa previa al evento celebrado en Wall Street, la primera dama dijo que en "un futuro cercano, la influencia cultural, la forma en que contamos las historias y la capacidad para conectar emocionalmente con el público serán primordiales".