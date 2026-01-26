Georgina Rodríguez asiste a la Casa Blanca para el documental de Melania Trump

Washington, Estados Unidos.- La modelo española Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, fue una de las invitadas al visionado exclusivo del documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, celebrado el pasado sábado en la Casa Blanca.

Rodríguez compartió este lunes en su cuenta de Instagram varias fotografías tomadas en la residencia presidencial, entre ellas una en la que posa frente al cartel oficial del documental y otra en la que se ve a Melania Trump dirigiendo unas palabras al público ante la gran pantalla.

"Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora. ¡Felicidades por tu película, Melania Trump, por el trabajo que hay detrás y por darle vida con tanta presencia y sensibilidad!", escribió Rodríguez.