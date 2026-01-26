Ella es Ann Michael Maye, esposa del quarterback de los New England Patriots

Por su parte, Drake Maye, mariscal de campo de los Patriots, llevó a su equipo a la final de la temporada 2025-26 de la NFL tras vencer a los Denver Broncos en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana con marcador de 10-7. Esta victoria clasifica a los Patriots al Super Bowl que se jugará el 8 de febrero de 2026.