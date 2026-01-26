Ella es Ann Michael Maye, esposa del quarterback de los New England Patriots

Ann Michael Maye se ha convertido en un nombre cada vez más reconocible en el mundo deportivo estadounidense. Aunque muchos la identifican inicialmente como la esposa del quarterback de la NFL, Drake Maye, muchos otros desconocen su figura individual.
Nacida el 11 de agosto de 2003 en Huntersville, Carolina del Norte, Ann Michael creció en un entorno familiar ligado al deporte, lo que desde temprano la familiarizó con la disciplina y el esfuerzo que exige una carrera atlética de alto nivel.
Estudió en la William A. Hough High School, donde destacó por su liderazgo y participación activa en la vida estudiantil. Más adelante ingresó a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde se graduó en Administración de Empresas en 2025.
Fue precisamente durante su etapa escolar cuando comenzó la historia de amor que hoy despierta tanta curiosidad. Ann Michael y Drake Maye se conocieron siendo apenas unos niños y comenzaron a salir alrededor de los 12 años, una relación poco común por su duración y solidez.
A lo largo de la adolescencia, la universidad y la transición de Drake al fútbol americano profesional, ella se mantuvo como una presencia constante, alejada del protagonismo excesivo pero firme en su apoyo.
Ambos compartieron incluso la experiencia universitaria en la UNC, fortaleciendo un vínculo que creció lejos del ruido mediático.
La pareja se comprometió a inicios de 2025 y se casó en junio de ese mismo año, en una ceremonia celebrada en Carolina del Norte que reflejó su estilo: íntima, elegante y cargada de simbolismo.
Uno de los gestos más comentados fue la decisión de donar los regalos de boda, una muestra del enfoque solidario que ambos han expresado en distintas etapas de su vida.
Paralelamente, Ann Michael comenzó a ganar notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde su contenido de cocina y repostería conectó con miles de usuarios por su tono natural y cercano.
Su serie navideña “Bakemas” se volvió viral y le abrió nuevas oportunidades en medios deportivos y de estilo de vida, consolidándola como una creadora de contenido con identidad propia, más allá de su relación con una estrella de la NFL.
Hoy, con apenas poco más de veinte años, Ann Michael Maye representa una figura que combina juventud, autenticidad y una historia de amor que ha resistido el paso del tiempo y los cambios.
Lejos de ser solo “la esposa de”, su perfil continúa creciendo como el de una mujer que acompaña, construye y se proyecta con naturalidad en un escenario cada vez más público.
Entre otras curiosidades, su padre, Kevin Hudson, jugó fútbol americano universitario en Wofford College y su hermano Tad Hudson también jugó quarterback para la Universidad de Carolina del Norte (UNC) antes de transferirse.
Por su parte, Drake Maye, mariscal de campo de los Patriots, llevó a su equipo a la final de la temporada 2025-26 de la NFL tras vencer a los Denver Broncos en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana con marcador de 10-7. Esta victoria clasifica a los Patriots al Super Bowl que se jugará el 8 de febrero de 2026.
Con apenas 23 años, Maye se convirtió en el segundo quarterback más joven en empezar un Super Bowl en la historia de la NFL, solo detrás de Dan Marino.
Por lo que todo indica que Ann Michael Maye estará allí para Drake Maye en el Super Bowl LX, como lo ha venido haciendo en cada evento importante para su compañero de vida.