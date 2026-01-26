¿Cómo luce Yoshi en el cine? El nuevo avance de Super Mario Galaxy lo revela

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reciente adelanto de la nueva entrega cinematográfica "Super Mario Galaxy: la película" permitió conocer parte del rumbo narrativo que seguirá la historia ambientada fuera del Reino Champiñón.
El material difundido muestra a Mario y Luigi recorriendo distintas galaxias durante una travesía que los conduce a espacios desconocidos. En una de esas secuencias, ambos hermanos se internan en una cueva oculta, punto de encuentro con un personaje largamente anticipado desde la primera película.
La presencia de Yoshi se había insinuado anteriormente en la escena poscréditos de "Super Mario Bros: la película", cuando un huevo con lunares comenzó a agrietarse.
El nuevo tráiler retoma ese momento y confirma su integración activa dentro del grupo principal durante la misión espacial.
El personaje, que debutó en 1990 con Super Mario World para Super Nintendo, ha sido una figura constante dentro de la franquicia. Su evolución continuó con títulos propios como Yoshi’s Island, donde su participación amplió las mecánicas de juego y consolidó su identidad dentro del universo Nintendo.
En el adelanto, Yoshi aparece colaborando junto a Toad para resguardar a las versiones infantiles de Mario y Luigi frente a amenazas aún no identificadas.
También se observan guiños visuales a elementos clásicos, entre ellos el uso del Super Scope 6, accesorio emblemático de la era de 16 bits.
Otras escenas revelan a Mario y la princesa Peach enfrentando trampas dentro del castillo de Bowser, mientras Luigi utiliza su traje de rana, reforzando la conexión directa con el material original de los videojuegos.
Aunque Illumination y Nintendo no han divulgado una sinopsis oficial, el enfoque narrativo toma como referencia el videojuego Super Mario Galaxy lanzado en 2007, donde la historia gira en torno a una travesía interplanetaria para rescatar a Peach y enfrentar nuevas variantes del antagonista principal.
El avance también confirma la incorporación de Bowser Jr. y la princesa Rosalina, quienes se suman a la saga con las voces de Benny Safdie y Brie Larson.
El elenco principal mantiene a Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor Joy como Peach, Jack Black como Bowser, Keegan Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek.
La dirección está nuevamente en manos de Aaron Horvath y Michael Jelenic, con guion de Matthew Fogel.
La fecha de estreno mundial quedó fijada para el 1 de abril de 2026, adelantándose a la programación inicial.
La primera película de la franquicia superó los 1,300 millones de dólares en taquilla global y se posicionó como la tercera cinta animada más exitosa de la historia.
Jack Black, quien da voz a Bowser, señaló en declaraciones para GamesRadar+ que hay montones de guiños ocultos y que para quienes aman este universo será muy satisfactorio ver cómo se adaptó al cine.
El actor evitó adelantar detalles del argumento, aunque destacó el entusiasmo del equipo por continuar desarrollando la saga.