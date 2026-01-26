¿Cómo luce Yoshi en el cine? El nuevo avance de Super Mario Galaxy lo revela

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reciente adelanto de la nueva entrega cinematográfica "Super Mario Galaxy: la película" permitió conocer parte del rumbo narrativo que seguirá la historia ambientada fuera del Reino Champiñón.

El material difundido muestra a Mario y Luigi recorriendo distintas galaxias durante una travesía que los conduce a espacios desconocidos. En una de esas secuencias, ambos hermanos se internan en una cueva oculta, punto de encuentro con un personaje largamente anticipado desde la primera película.

La presencia de Yoshi se había insinuado anteriormente en la escena poscréditos de "Super Mario Bros: la película", cuando un huevo con lunares comenzó a agrietarse.

El nuevo tráiler retoma ese momento y confirma su integración activa dentro del grupo principal durante la misión espacial.

El personaje, que debutó en 1990 con Super Mario World para Super Nintendo, ha sido una figura constante dentro de la franquicia. Su evolución continuó con títulos propios como Yoshi’s Island, donde su participación amplió las mecánicas de juego y consolidó su identidad dentro del universo Nintendo.