Eugenio Derbez confirma su participación en el doblaje latino de Shrek 5

La participación de Eugenio Derbez en la próxima entrega del universo Shrek quedó sujeta a un proceso de negociación prolongado, marcado por la renovación de la directiva creativa y la definición del rumbo del doblaje en español.
El actor confirmó que aceptó integrarse al proyecto tras alcanzar un acuerdo que le permitirá trabajar la adaptación del libreto para el público latino, una condición que planteó desde el primer acercamiento con la producción.
“Sí. Sí, de veritas, de veritas. Me hablaron, pero ya les dije que sí. Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes. Y los modismos. Ya me dijeron que sí. Entonces, sí voy a estar en la película”, declaró durante un encuentro con medios realizado en la premier de LOL Buscando Talento.
El anuncio se produce luego de varios meses de incertidumbre en torno al doblaje del personaje Burro, cuya voz en español ha sido uno de los elementos más reconocibles de la franquicia en América Latina desde su primera entrega.
Derbez no ofreció detalles sobre el proceso de grabación ni sobre el enfoque narrativo de la nueva cinta, aunque su confirmación aclara el panorama sobre la participación del elenco latino en esta etapa del proyecto.
En paralelo, Universal Pictures y DreamWorks Animation ajustaron el calendario de estreno.
La película, prevista inicialmente para 2026, fue reprogramada para el 30 de junio de 2027, de acuerdo con información publicada por Variety.
Los estudios no precisaron los motivos del cambio, aunque el movimiento ocurre en un contexto favorable para la compañía, que en los últimos meses ha registrado resultados positivos con franquicias animadas como "Mi villano favorito" junto a los Minions, "Cómo entrenar a tu dragón" en su reciente versión de acción real y Super Mario Bros, una de las producciones más exitosas de 2024.
En febrero de 2025 se difundió el primer adelanto oficial de la nueva película.
El material generó reacciones divididas en redes sociales, principalmente por el cambio en el estilo de animación y por el planteamiento inicial de la historia.
La quinta entrega continúa en desarrollo bajo reserva de detalles.
Esto mientras el estudio avanza en la consolidación de su elenco y en los ajustes creativos que definirán el regreso de uno de los personajes más emblemáticos del cine animado.