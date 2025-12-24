Estos son los videojuegos más esperados de 2026

Rumores para no perder de vista. Más allá de las nuevas y habituales versiones de los deportivos FC26 o de NBA 2K, otros títulos destacados que no se sabe bien si llegarán a lanzarse en 2026 pero suenan con fuerza son: Tomb Raider: Legacy of Atlantis (un remake del primer juego de Lara Croft de 1996), la nueva entrega de Fable, el siguiente juego de terror de Hideo Kojima (bajo el título OD: Knock) o "Judas", uno de acción en primera persona del creador del mítico BioShock.