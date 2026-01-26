Xiomara Castro en su último discurso: “Quiero desearle suerte a Tito Asfura"

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro hizo su última comparecencia pública previo a entregar el poder este 27 de enero, fecha en que Nasry Asfura será investido en el Congreso Nacional (CN). Castro Sarmiento estuvo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa inaugurando una serie de obras como las nuevas butacas en el sector de preferencia y dando su último discurso.

Será a la medianoche cuando deje las instalaciones de Casa Presidencial, pero antes enumeró parte de sus logros en los cuatro años que gobernó al país. Al final de su discurso, en el que primero repitió sus logros en cuatro años, Castro Sarmiento envió un mensaje al nuevo presidente, Nasry Asfura, siendo esta la primera vez que se refiere al gobierno entrante. "Quiero desearle suerte a Tito Asfura, esperamos que Honduras siga con este proceso de crecimiento y sé que lo deseamos todos. Decirlo con mucho orgullo: misión cumplida", acot.

Logros

La hasta hoy mandataria recordó que “hace cuatro años estuvimos asumiendo la presidencia en este estadio y hoy volvemos en el último día de mi mandato, en aquel entonces el estadio era diferente. Entregamos un estadio remodelado, diferente, de primer mundo y ha sido un esfuerzo muy grande”. Castro dijo que no se debe olvidar que viene de una lucha incansable que se inicia con el golpe de Estado a Manuel Zelaya y de un gobierno que inició con programas históricos. "No se me olvida lo que significó ese gobierno que demostró que se podrían hacer las cosas diferentes”. Hasta el último día, Xiomara se refirió a: “12 años nos ha tocado caminar y este partido surge de las calles y caminar juntos en los momentos más difíciles: el crimen del golpe, tres fraudes electorales y lo importante es que el 2021 significó un cambio radical para Honduras".

Siguiendo su discurso, Xiomara Castro enumeró logros como en el tema de educación. “Volvimos a la matrícula gratis como en el gobierno del expresidente Zelaya, volvimos a la merienda escolar en las escuelas, regresamos al estatuto del docente dándole a los maestros la dignidad que se merecen, ajustes salariales todos los años y lo más importante la reconstrucción de cinco mil escuelas". Aseguró que Honduras está libre de analfabetismo, y que se entraron 300 mil becas para niños y mobiliarios junto a escuelas dignas. La apertura de las normales y ahora bilingües, también son un cambio estructural en educación. Añadió: “Si nos vamos a salud son ocho hospitales que se están construyendo y la compra de equipamiento y medicamentos para los centros médicos. Cuando recibí estaba en un 30% de abastecimiento y ahora lo dejo en un 70%. Muchos de la tercera edad hoy están recibiendo medicamentos en sus casas, se redujo la mora quirúrgica”.