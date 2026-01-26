¿Por Venezuela? Este es el verdadero significado del color de nuevas gradas en el Nacional

¿Fue por Venezuela? Este es el verdadero significado del color de las nuevas gradas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. En redes sociales se desató la polémica y esto dijo Mario Moncada a EL HERALDO.
En redes sociales empezó a salir el rumor que el color de las nuevas butacas era por Venezuela tras lo sucedido con Nicolás Maduro y la relación de Libre con ese mandato.
Las butacas se instalaron en el sector de sol centro y se instruyó a los clubes que no se aumentara el precio de los boletos.
Fueron más de 5 mil butacas las que se instalaron en sol centro de color rojo, negro, amarillo y azul.
El recinto capitalino recibió diversas mejores en el actual gobierno como el cambio de grama, reconstrucción de la gradería de sol centro, instalación de butacas en sol centro, entre otras mejoras.
Así quedó el nuevo sector de preferencia o sol centro con las butacas y un mosaico que llamó la atención que se parece a la bandera de Venezuela.
Sin embargo, esto no es así ya que Mario Moncada, ministro saliente de Condepor, dijo que los colores son alusivos a los colores de la guacamaya, ave nacional de Honduras.
“Es por el ave nacional, patrimonio cultural desde 1993. Ara Macao ya que así se llamaron los eventos deportivos que hicimos desde el año 2022 en honor a nuestra ave nacional”, indicó Moncada a este rotativo.
Moncada reafirmó que los colores son alusivos a la guacamaya y “lo que diga la gente me tiene sin cuidado”.
Otras versiones era que los colores son alusivos al isologo del Distrito Central, pero esto quedó descartado.